Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a beoltottak száma 6 364 167 fő, közülük 6 103 465 fő már a második, 3 688 593 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. 9422 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 562 827 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 66 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 471 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 291 499 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 229 857 fő. 4218 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 169-en vannak lélegeztetőgépen.

Az omikron és a február 15-től életbe lépő oltási igazolvány miatt is érdemes kihasználni az oltási akciót, amelyben februárban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton folytatódik. Már 81 ezer 5-11 éves gyermeket is beoltattak szüleik, és a 12-17 éves kamaszok 47%-a is már oltott

Forrás: koronavirus.gov.hu

Vas megyében az elmúlt héten rekordokat döntött a napi esetszám, volt, amikor egyetlen nap alatt 771-et regisztráltak. Ahogy azt megírtuk, január hónapban mintegy 10 ezren fertőződtek meg koronavírussal megyénkben. Nagyon halvány fény az alagút végén, hogy az elmúlt 24 órában hosszú idő után 400 alatt járt az esetszám, de még így 308 személynél diagnosztizálták a vírust. A járvány kezdete óta már 44760 regisztrált esetet tartanak nyilván Vasban.