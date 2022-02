A 84. sz. főút a két alárendelt úttal (Tóth Tivadar utca és Fehérkő utca) alkot egy négyágú szintbeni csomópontot. A fejlesztés keretében a csomópont körforgalmú csomóponttá épül át. A nyári időszakban kiemelten forgalmas, Sümeg városán áthaladó és azt kettéválasztó 84. sz. főút jelentős baleseti kockázatot hordoz magában, melyet a gyalogosközlekedés jelenléte tovább fokoz. A csomópontban a gyalogos és kerékpáros közlekedés jelenleg nem megoldott, ezért a gyalogosok és kerékpárosok csomóponton történő biztonságos átvezetése érdekében a körforgalom dél-keleti ágán (a 84. sz. főút település felőli ága) egy kijelölt gyalogos-átkelőhely, valamint egy kerékpáros átvezetés is kialakításra kerül – a szükséges járda és kerékpárút kapcsolatokkal együtt.

A projekt keretében a jelenlegi közvilágítási hálózat átépítése is megtörténik az előírásoknak megfelelően, továbbá az érintett közművezetékek (így a hírközlés-, vízvezeték, szennyvíz-vezeték) kiváltására is sor kerül. A Fehérkő utca irányából, valamint a 84. sz. főútról érkező csapadékvíz elvezetése érdekében a csomóponton átvezetésre kerül egy nagyátmérőjű csapadékcsatorna is, mely a Tóth Tivadar utcában meglévő nyílt árokba lesz bekötve.

Február elején a bozótirtási, fakivágási munkálatok is elindultak, ezzel párhuzamosan az irányított fúráshoz szükséges felületek kiépítése is megtörténik. Következő lépésben megkezdődik a 84. sz. főút alatti irányított fúrás a hírközlési vezetékek kiváltása érdekében. A lőszermentesítés már befejeződött a kivitelezéssel érintett területen, valamint elkészült a geodéziai kitűzés is. A DRV Zrt. saját hatáskörben elvégezte az ivóvíz- és szennyvíz-vezeték kiváltási munkálatait.

Dr. Navracsics Tibor, Veszprém megye 3. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje elmondta: „A most induló beruházás eredményeképp egy biztonságos körforgalommal gazdagodik Sümeg. A 84. sz. főút vonatkozásában végbemenő infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően a közlekedés biztonságosabbá válik az átutazó forgalom számára, a város vonzó turista úti céllá válhat és nagyban javítja az itt élők életminőségét.”

Végh László, Sümeg polgármestere kiemelte: „A sümegiek és a Sümeg környékén élők régi vágya realizálódott a körforgalom megépítésével. Nem csak az Önkormányzat, hanem civilek is kezdeményezték, hiszen megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a közeledést nem csak a helyieknek, hanem az átmenő forgalom számára is. Különösen érezhető ez a megnövekedett forgalom az idegenforgalmi főszezonban. A beruházás tovább segíti a város idegenforgalmát, a beruházások számának növelését. Az elmúlt években megvalósult beruházások hosszú évtizedekre hozzájárulnak ahhoz, hogy – megőrizve Sümeg barokk kisváros jellegét – egy korszerű, élhető várossá váljon. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a munkálatokat elkezdhesse a kivitelező cég.” - írja a nif.hu.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést az Alpok Terra Kft. végzi nettó 435 492 705 Ft értékben.