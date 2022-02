A fánksütést sokan időigényesnek és bonyolultnak gondolják, így nem is vállalkoznak arra, hogy nekilássanak. Pedig rengetegen szeretik ezt a kelt finomságot, nem is beszélve arról, hogy aki fánkot fogyaszt, azt elkerüli a baj, annak házában nem tesz kárt a tavaszi vihar. A fánksütéshez és fánkfogyasztáshoz is kapcsolódik szerelmi szál. Farsang idején a lányos házakhoz járó legényeket is ezzel kínálták. A hagyomány szerint, ha a lány megfelezte a legénnyel a fánkot, akkor viszonozta a szerelmét.

Nem csak farsang idején

Wagnerné Kiss Szilvia háromgyermekes édesanya, hobbija a sütés. A kelt tészták a család kedvencei, gyakran készül náluk ilyesmi, férje és három lánya különösen a lángost és a fánkot szereti. Utóbbiból a szalagos változat a nyerő, a forgácsfánk náluk nem igazán kelendő. Szilvia mindig egy kiló lisztből süti a fánkot. Mivel óriás szaggatója van, általában huszonnégy darab lesz belőle. Nemcsak farsang idején készül náluk ilyen finomság, hanem egész éven át, éppen, amikor megkívánják.

Esztergályos Lajosné Margit néni nevét Nádasdon mindenki ismeri, aktív tagja a helyi Öreg Tyúkok Egyesületének. Gyakran kérik meg, hogy süssön lángost vagy fánkot. Ha reggel hétkor nekikezd, kilenc órakor már biztosan lehet nála fánkot kóstolni, nem is akármilyet. Margit néni is egy kiló lisztből süt, többnyire finomlisztből, de ha rétesliszt van otthon, az is megteszi. Nem érdemes kevesebből sütnie, mert a fánk hamar elfogy.

Wagnerné Kiss Szilviáéknál huszonnégy fánk lesz egy kiló lisztből Forrás: Szendi Péter

Szereti a család, de osztogat az ismerősöknek, utcabelieknek is. A hagyományos hozzávalókon túl tesz a tésztába egy kis rumot is, attól lesz gyenge és könnyű a fánk, és az ízélményt is fokozza.

Sok múlik a liszten – Nem mindig sikerül egyformán, sok múlik a liszten. Az olaj hőmérséklete sem mindegy, én nem sütöm nagy lángon, úgy lesz tökéletes. Túrófánkot is szoktam készíteni, olyankor negyed kiló túróval egészül ki az alaprecept. Az is előfordul, hogy mazsolával bolondítom meg a tésztát, úgy is finom – meséli a háziasszony, aki édesanyjától sok konyhai praktikát tanult, a fánksütést is. Margit néniéknél húshagyó kedden mindig fánk kerül az asztalra, de egy könnyű főzelék után is kiváló lehet, és desszertként is megállja a helyét, különösen most farsang idején – mondja.

A lekvártól a csokiszószig

Szilvia és Margit néni is baracklekvárral kínálja a fánkot, általában azt is maguk készítik. Amúgy minden fánkra igaz, hogy lekvárral vagy töltelékkel a legfinomabb, utóbbi a sütés után kerül a fánkokba habzsák segítségével. Ez sokszor lekvár, főként barack, de van, aki a fanyarabb meggyet vagy ribizlit szereti. Igazán ínyencek vanília sodóval, csokiszósszal vagy karamellöntettel fogyasztják a fánkot. Ha már ennyire szeretjük, azt is gondolhatnánk, hogy a fánk magyar találmány. De ez nem igaz. A világban rengeteg különleges fánk létezik, minden nemzet máshogyan szereti és készíti el. A középen lyukas amerikai fánk nálunk is ismert, annak tetejét rendszerint színes mázzal és cukorral vonják be.

A világ fánkjai

Az eclair vagy magyarosan eklerfánk nevét a villámról kapta, ez egy tradícionális francia sütemény. Égetett tésztából készül, angolkrémmel töltik. A berlini fánk eredetéről több história is kering. Az egyik szerint egy pékmester a halála után feleségére hagyta az üzletet, ám az asszony nehezen boldogult a feladataival. Egyszer dühös vásárlók jelentek meg az üzletben, az asszony pedig mérgében nyers tésztával dobálta meg a vásárlókat. A golyók célt tévesztettek, és a forró olajban landoltak. A tészta sülni kezdett, és egyre finomabb illatokat árasztott, így született meg a Berliner. Egy másik legenda szerint egy berlini péklegény Nagy Frigyes szolgálatába jelentkezett, ám alkalmatlannak találták a feladatra.

A konyhában kapott végül feladatokat, ezt meghálálva a legény bő zsírban kisütött tésztagolyókat készített. A churros a spanyolok fánkkülönlegessége, forró csokoládéba mártogatják. A farsang január 6-án kezdődött, és az idén március 2-áig tart. Ez hagyományosan a vidám lakomák, a bálok és mulatságok időszaka, de a rendezvényeket most még beárnyékolja a koronavírus. Az otthoni fánksütés azonban szabad, sőt kifejezetten ajánlott, hiszen megkérdezett háziasszonyaink állítják, aki egyszer belekezd, sosem hagyja abba.