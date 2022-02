Az oszlop megdőlt, mivel a betontuskó is összetört az alján, az autó vezetője pedig egy szemtanú szerint sietősen elhagyta a helyszínt gyalog. A mozgásképtelenné vált autóért autómentő érkezett, ami elszállította a helyszínről. A sofőr másnap reggel - fél nappal a baleset után - bejelentette a rendőrségre az előző napi balesetet, és azt is, hogy az oszlopot meg kellene nézni, mert megdőlt. A helyszínre a rendőrség és az áramszolgáltató szakemberei is kiérkeztek, illetve az autót vezető férfi is.