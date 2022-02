– Nagyon jó ez a tér, jó volt itt játszani: a finomságokat is meg lehetett mutatni – lép ki a színházteremből mosolyogva, már civilben Tornyi Ildikó, aki az előadásban (majdnem) minden nő szerepét eljátssza. Ő a Szindbád múltjából fölbukkanó Mimi, Anna, Lenke, Fáni – és persze Amália. És ez a rendezői döntés nemcsak bravúrjátékra ad alkalmat, sőt nemcsak azt a gondolatot erősíti, hogy a „női lényeg” mutatkozik meg itt ezer változatban, hanem még a Déryné-program szellemiségéhez is illik. Hiszen a Színház mindenkinek! szlogennel elindított programkínálatának öszszeállítói az első helyen álló minőségi szempont mellett figyelemmel vannak például arra is, hogy egy-egy produkció mennyire könnyen utaztatható.

Erről már Nagy Gáborral, a Soltis Lajos Színház igazgatójával váltunk szót, aki részt vesz a programban országszerte utaztatott előadásokat kiválogató kilenctagú szakmai bizottság munkájában is. A jelentkező produkciókat a bizottság valamennyi tagja pontozza, így alakul ki a sorrend. Hogy végül hányan kerülnek föl arra a listára, amelyről az előadásokat befogadó intézmények választhatnak, természetesen a rendelkezésre álló központi támogatás mértéke is befolyásolja. A Déryné-programban tájoló előadásokra jelképes összegért (200 forint) lehet belépőt vásárolni, a befogadó intézmény ugyancsak jelképes összeget fi zet a kiszemelt produkcióért. Az előadást a Déryné-program vásárolja meg és juttatja el – az alapvető cél szerint olyan kistelepülésekre, ahol ritkán juthat a közönség színházi élményhez. Így jutott el a Soltis Lajos Színház egyik Szigligeti-előadása, A cigány is több vasi településre.

És mert a Koptik Odó utcai kamaraszínház befogadóhelyként is működik, így jutott el a budapesti – és podolini – Szindbád ma révbe ér Celldömölkre, a címszerepben Schlanger Andrással. Az alaphelyzet szerint az öregedő Szindbád visszatér diákévei helyszínére, a felvidéki kisvárosba, Podolinba. A pincért Kerekes József, Majmunkát Martin Márta játssza. És van két csodás, igazi zenész is: Dráfi Kálmán és Darvas Benedek. Krúdy-novellákból színpadra alkalmazta Bognár Róbert és Schlanger András, rendezte Tóth József. Szindbád persze újra és újra, a tapsok után is útnak indul: a vándorszínészek élete már csak ilyen.