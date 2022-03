Két évnyi kényszerszünet, kompromisszum, online térbe költözés után a szó szoros értelmében tágra nyitja kapuit a kultúra Szombathelyen. Immáron maszk nélkül, a régi, jól bevált elemeket megtartva, de soha nem látott mennyiségű programmal várja a következő hónapokat az Agora. Hétköznaponként öt-hét, hétvégén akár nyolc-tíz kikapcsolódási, szórakozási lehetőség közül is választhatnak az érdeklődők – hangzott el a szerdai sajtótájékoztatón, amelyet Horváth Soma kulturális ügyekért is felelős alpolgármester, Horváth Zoltán ügyvezető, Török Tibor, a városi hetilap főszerkesztője és Kiss Andrea közművelődési igazgató tartott.

A városi ünnepségek sorát az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés nyitja március 15-én, majd május 29-én a magyar hősök napjára, június 4-én pedig az öszszetartozás napjára emlékezik Szombathely. Az idén megtartják a nagyrendezvényeket is: április végén a tánc világnapja, május 20-án quadrille a végzős diákok tiszteletére, május 29-én városi gyermeknap lesz, a Szentivánéji Vigasságokat pedig június 24–25-én rendezik.

Folytatódnak a zenei, irodalmi programok is: a Szerda Esti Akusztik, a Savaria Slam Poetry és június végéig tart a Tér-Zene program. Neves fellépőkből sem lesz hiány: március 19-én a Koprive, április 2-án a Kicsi Gesztenye Klub koncertezik, április 8-án a Csík zenekart és LGT-dalokat hallhat a nagyérdemű, április 21-én dumaszínház lesz, április 22-én a Kowalsky, április 29-én az Ismerős Arcok, május 15-én Halász Judit zenél. Érdekesnek ígérkezik a Csernus-Aranyosi pszicho stand up május 19-én, az emlékévhez csatlakozva a Sissi-operettet mutatják be május 27-én.

A sajtótájékoztatón elhangzott: biztatóak a látogatási adatok, a pandémia végén egyre többen térnek vissza a vászon elé az Agora – Savaria Filmszínházban. Egyúttal visszatérnek a kulturális programok is az épületbe: március 24-én Bősze Ádám, április 7-én Lengyel Tamás lesz a vendég, május 3-án az Aradi-Varga Show-ra, május 21-én pedig Kajdi Csaba könyvbemutatójára várják ide az érdeklődőket.

Nem marad el a Savaria Filmszemle sem, a fesztiválnak május 12–13-án ad otthont a mozi.