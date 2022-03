A Weöres Sándor Színház – Szabó Tibor igazgató – eltökélt szándéka megnyerni a fiatalokat a színháznak. Ezért jött létre Németh Gyöngyi drámapedagógus vezetésével a színház JátsszMa Műhelye, amely máris reménykeltő eredményeket ért el (legújabb bemutatója a tanteremszínházi Antigoné). Németh Gyöngyi szervezte-honosította meg Szombathelyen az Ádámok és Évák ünnepét is. A kezdeményezés anno Szolnokról indult és azóta több színház csatlakozott hozzá. A cél közös, a feladat is: a vállalkozó kedvű diákcsoportok Az ember tragédiája egy-egy színét dolgozzák föl, mutatják be az Ádámok és Évák ünnepén.

A WSSZ (a JátsszMa Műhely) felhívására első nekifutásra hét csoport jelentkezett (hat szombathelyi és egy kőszegi), produkcióikból pedig majdnem háromórás, izgalmas előadás kerekedett a nagyszínpadon. És bár a nézőtéren főleg szülők, nagyszülők, testvérek, barátok – vagyis egyértelmű drukkerek – ültek vasárnap este, a mezei néző is elámulhatott azon az invención, odaadáson, kreativitáson, amely a forgószínpadon ki-beforgó jeleneteket jellemzi. De ami a legfontosabb: fényesen bebizonyosodott, hogy Madách él, Az ember tragédiája által fölvetett kérdéseket nemcsak mélyen értik, átélik, hanem nagyon komolyan is veszik a színpadi szereplést vállaló középiskolások.

Az előtérben Ádám – Pintér Gergő. Az üzenet: bízva bízz Forrás: WS/Mészáros Zsolt

Mi több: könnyedén felfedezik bennük a saját, feszítő problémáikat. Ezért lehetett hiteles és a nézőnek is izgalmas minden egyes bemutató (volt, amelyik diákrendezésben), ezért telhetett meg valódi színházzal az a bizonyos, híres „mágikus üres tér”. A Perintfalvi Waldorf Gimnáziumban nagy hagyománya van a színjátszásnak: a 11. osztály most a Tragédia két (hely)színét – menny, paradicsom dolgozta fel, nagy teret adva a Waldorf-speciális mozgásművészetnek, az euritmiának. Az Árpád-házi Szent Margit Gimnázium (Kőszeg) színjátszó csoportja Egyiptomba vitte Ádámot és Évát, a Nagy Lajos Gimnázium színjátszóival Prágába mentünk Keplerhez, miközben a színjátszók direkt, de természetes módon reflektáltak a jelenre is.

A Boldog Brenner János Gimnázium átélt, kirobbanó produkciója igazi diákkezdeményezésből született: Párizs, forradalon. A JátsszMa Műhely (egyik) diákstúdiója a londoni színt dolgozta fel, bátran saját – illő – szövegekkel egészítve ki, váltva fel Madách mondatait. A díszlet, a nyelvezet változik, a kérdések nem. A Művészeti Szakgimnázium frissen megalakított színköre a falansztert mutatta be: ők aztán tudják, mit rombolhat az efféle „tökéletes” világ. A Tragédia-mozaikot a „másik” JátsszMa Stúdió zárta az űr borzongásával. (Olyan sok diák jelentkezett az évad elején a színköri felhívásra, hogy két csoport is kijött belőle.) 2022 februárjának végén különös jelentést kap a Madách-végszó, hogy „ember küzdj, és bízva bízzál”.

Végül Szabó Tibor igazgató és dr. Nemény András polgármester köszöntötte – ajándékcsomaggal is – a résztvevőket, végül kihirdették a JátsszMa kritikaversenyének eredményét. A győztes: Magyar Franciska. Az előadás után a színház aulájában szinte tapintani lehetett a zsongó örömöt. Sok virágcsokor is feltűnt, a gratulációk mellé. Tényleg az Ádámok és Évák ünnepe volt. Folytatódhat a küzdés, maradjon bizalom.