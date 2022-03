Harmincötmillió forintból újult meg a konyha épülete, közel húszmillióból pedig modern berendezéseket kapott a technikum. A tankonyhára került szuvidáló készülék is, amelyben vákuumban forráspont alatt készítik a séfek a zöldségeket és a húsokat. – Most épül a város újabb ötcsillagos szállodája, amelynek a szakember-utánpótlásához is nélkülözhetetlen ez a szuper konyha. Itt kell elsajátítani azt a tudást, amellyel a vendégeket a megfelelő minőségben tudják majd kiszolgálni – emelte ki a sárvári turizmus-vendéglátás ágazati képzőközpont avatásán Kondora István polgármester.

Az átadó ünnepségen részt vett a Vas Megyei Szakképzési Centrum főigazgatója, Rettegi Attila és Szentgyörgyvári Róbert kancellár, valamint dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke.

– A szakképzési centrum sikerrel pályázott az ágazati képzőközpontok létrehozására kiírt pályázaton. Az első ilyen központunkat a turisztika-vendéglátás szakterületén akartuk kialakítani. Az elektronika lesz a másik terület, ahol az ágazati képzőközpont belép az iskolák mellé mint a gyakorlati képzés szervezője – számolt be a pályázatról Rettegi Attila. A pályázati projekt keretében korszerűsítették a tankonyha villamoshálózatát, a szellőzőrendszert, a fűtési és vízvezetékrendszert, a tankonyha egyedi bútorzatát és bárpultját.

– Mindenféle olyan felszerelésünk megvan, amelyeket a korszerű vendéglátóipari konyhákban is használnak. Az alapképzés során a turisztikai szakirányban tanulók is megismerkednek a vendéglátás alapjaival, a sütés-főzéssel, hogy lássák, mit kell tudni a testvérszakmában dolgozóknak. A szakirányú duális képzés során pedig már a város összes szállodáját és a gyógyfürdőt is használjuk ahhoz, hogy ne csak iskolai körülmények között, hanem igazi vendégek között is elsajátítsák szakmájuk alapjait – mondta el Hevér Mihályné, a Sárvári Turisztikai Technikum igazgatója.