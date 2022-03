Oklevelek 25 perce

Akik sokat tesznek Répcelakért - A nemzeti ünnep alkalmából átadták a város elismeréseit

Idén végre nem árnyékolta be a koronavírus-járvány a nemzeti ünnepet, így Répcelakon is a hagyományoknak megfelelően ünnepelhettek. Megkoszorúzták a Barthodeiszky-sírt, volt ünnepi műsor, és átadták a Répcelak Városért Díszokleveleket is.

Polgár Patrícia Polgár Patrícia

A tűzoltók nevében Horváth Gyuláné és Nagy János vette át az elismerést Szabó Józseftől Forrás: VN/WK

A tűzoltók nevében Horváth Gyuláné és Nagy János vette át az elismerést Szabó Józseftől Forras: VN/WK

A helyi kitüntetésekről és címek adományozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint Répcelak Városért Díszoklevél adományozható azon személyeknek, valamint közösségek munkásságának elismerésére, akik kimagasló, példamutató tevékenységükkel érdemeket szereztek a város fejlesztésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában, továbbá jó hírnevének terjesztésében, kapcsolatainak ápolásában vagy az egyetemes emberi értékek gyarapításában. A képviselő-testület által alapított elismerés a település lakosságának tiszteletét fejezi ki. Idén a díszoklevelet két személynek és egy egyesületnek ítélték oda – azokat Szabó József polgármester és dr. Kiss Julianna körjegyző adta át. Díszoklevelet kapott Biró József, aki hosszú éveken át tevékenykedett a répcelaki sportegyesület vezetőségében. Több cikluson át volt önkormányzati képviselő, jelenleg pedig a humánpolitikai bizottság külső tagja. Évtizedek óta aktív polgárőr. Mészáros Imréné, Márta néni évtizedeken át volt a város általános iskolájának tanára és igazgatóhelyettese, emellett több évtizede tevékenykedik aktívan a város kulturális és egyesületi életének fellendítéséért. Répcelak Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete idén lesz 140 éves. Az egyesületnek Répcelak tűzvédelmének és közbiztonságának segítésében és a közösségi élet példaértékű szervezésében elért kimagasló tevékenységéért, fennállásának 140. évfordulója alkalmából ítélték oda az elismerést. Az ünnepi alkalomból az egyesület kiállítást rendez a helyi tűzoltóság múltjáról. Kérik a lakosságot, hogy akinek van hozzájuk köthető tárgya, fényképe vagy bármilyen emléke, és azt a nyilvánosság elé tárná, jelezze a számukra a 06-95-588-017-es telefonszámon, vagy személyesen a tűzoltóságon.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!