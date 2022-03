Két kárpátaljai görögkatolikus pap várta őket előzetesen megküldött irataik és szállítmánylistáik ukrán fordításával. – Szkoropáczky Péter parókus, a kárpátaljai karitász elnöke és Miklós atya személyesen intéztek mindent, kísértek az utunkon – tájékoztatott Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vezetője. – A tiszakeresztúri raktárban pakoltunk le. A parókus elmondta nekünk, hogy bár kért segélyszállítmányt, sokat még nem kapott, úgyhogy nagyon örült az ajándékainknak, külön megtisztelve érezte magát, hogy az ország legnyugatibb egyházmegyéjéből, Szent Márton szülőföldjéről küldtek nekik adományokat az emberek.

Úgy véli, Szent Márton összeköt minket, hiszen Kárpátalján is van Mártonnak szentelt egyházmegye – tudtuk meg a szombathelyi karitászigazgatótól, aki azt is elmondta: kiutazásuk előtt egy hétig leveleztek a pappal, hogy azt vigyék, ami kell, és most azt fogják gyűjteni itthon, amire a továbbiakban szükség van. Az árva gyerekek úgy kerültek Tiszakeresztúrra, hogy a Donyec-medencéből, ahol laktak, Kijev mellé vitték őket nyaralni, másnap kitört a háború.

Először a pincében bújtatták, majd nagy nehezen sikerült kimenekíteni a 116 gyermeket a tanárokkal, felügyelőkkel együtt Tiszakeresztúrra, ahol korábban sérült gyerekek otthona működött, ám őket – szintén a háború miatt – onnan hazavitték. A konyhán maradtak a főzőasszonyok, akiket már nem fizet senki, ingyen dolgoznak tovább, hogy a 6–20 éves árvákat ellássák. A kicsiknek van ruhája, de a 14–20 éveseknek nincs, úgyhogy a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász gyűjt számukra az életkoruknak megfelelő, jó állapotú öltözékeket, valamint tányérokat, mert jelenleg fémcsajkában kapják a szerény ételt.

Főzéshez szükséges alapanyagokat is várnak – rizst, tésztát, ételízesítőket, száraz borsót, babot, lencsét, krumplit –, valamint joghurtokra való pénzadományt, amit a legközelebbi transzport előtt tudnak megvenni. Az árvák évek óta nem ittak kakaót, a csoki számukra fényűző luxus, úgyhogy ilyen ajándékoknak is örülnének.

– A szombathelyi Zrínyi utcai általános iskola által gyűjtött játékokat is odaadtuk ezeknek az árváknak, akik megtapsolták, a tanár pedig, aki átvette, megkönnyezte, és a mi szemünk sem maradt szárazon – mesélte Tuczainé Régvári Marietta, aki most a többi iskolához fordul: gondoljanak ezekre a gyerekekre, gyűjtsenek babát, játékot, társasjátékot, képregényt számukra. Mivel fel kell készülni az esetleges áramszünetekre, szükségesek lennének aggregátorok, kis kenyérsütő gépek, és az adminisztrációhoz egy-két laptop is.