hétköznapokban az itt található gyógypedagógiai és szociális intézménybe járó dolgozók és a mezőgazdasági járművek, hétvégente a kerékpárosok, kirándulók használják gyakran a Rum és a Rábatöttös közötti utat. Beni Ferenc, Rum polgármestere kiemelte: a peremkerületek fejlesztésére is gondot fordít az önkormányzat. Mindkét település pályázott, és nyert is az út rendbetételére: a rumi, mintegy 750 méter hosszú és 3,9 méter széles szakasz pedig már el is készült. Ezentúl Kastélypark utcának hívják.

V. Németh Zsolt miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője a pénteki átadón elmondta: a Magyar falu program olyan fejlesztések megvalósítására nyújt megoldást, amilyenekre korábban nem, vagy csak több éves előkészítő munka után volt lehetőség. A másik szakasz várhatóan nyárra készül el, ezzel teljessé válik az összeköttetés a két falu között.