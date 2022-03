„Adjunk bele több apait” – ez a szakember és a több mint öt éve életre hívott Apa Akadémia jelmondata. Vezetője, Léder László – két kislány édesapja – évek óta sokat tesz a modern apaság hazai szemléletének fejlesztéséért. A vasvári könyvtárban elmondta: nem azért alapította az akadémiát, mert azt gondolja, hogy az apák fontosabbak, hiszen a szülők egyenlően fontosak. A gyermek közös vállalás, anyára és apára is szüksége van. A kötődés nem csupán az anya-gyermek kapcsolatot jelenti, ráadásul ez a tévhit óriási terhet ró az anyákra.

Előadás helyett beszélgetni hívta a jelenlévőket. Körben ülve ki-ki elmondhatta, milyen helyzetben-fázisban van a gyermeke szempontjából, milyen témákban vár választ. Fiúk, lányok apukái, anyukái, nagymamái; gyermekeit egyedül nevelő anya; anyós, aki izgalommal figyeli, hogyan válnak apává a fiai; feleségek, akik a férjüknek szeretnének támogatást adni, hogy megélje az apaságot; leendő anyósok, a családi életben aktív és onnan valamilyen okból átmenetileg kiszorult apák, a saját édesapjukhoz képest másképp viselkedő fiúk (a pszichológus spontán apaforradalmároknak nevezte őket) is meséltek.

Szó volt az apa-gyerek kötődésről, az apa-lelkiségről: mi az, amit jellemzően az apa ad át a gyermekének? Előkerültek azok a férfiak, akik jobb nagyszülők, mint amilyen apukák voltak. Akik az apaság fizikai részével megbirkóznak, de a lelki igényekkel nem tudnak mit kezdeni. Volt, aki visszacsatolást várt az alkalomtól: vajon jól nevelték-e párjával most 21 éves lányukat. És olyan is, akinek hiányérzete van apaként: a kamasz lányához szeretne visszatalálni érzelmileg.

Léder László azt fogalmazta meg: fals képünk van az apa-anya szerepről, ami szerint anya szeret, apa szigorú.

– A normális szülői szereposztásban mindenki szeret és mindenki szigorú. Szabályok között szeretve érdemes nevelni a gyerekeket és fontos, hogy amennyire lehet, a szülők öszszezárjanak – tanácsolta. A macsóságról azt mondta: viszszatetsző, Hollywood alkotta meg, mégis sok férfi kamaszos identitásban marad akár 40-50 éves korában is. Tisztázta a következőket is: az (elég) jó apa lelkileg, személyiségében is jelen van a család életében. A gyerekek érzik: apa figyel ránk, észrevesz dolgokat. Jó ha részt vesz a háztartási munkában, a közös aktivitásban, jellemzően a gyakorlati dolgokat vállalja, részt vesz a mozgásos játékokban, több fizikai kontaktust létesít a gyerekekkel. (Apás játék inkább a birkózás, csikizés, fogócska. A mesélés is: az apák másként mesélnek, sokszor könyv nélkül.) Nekik is jót tesz az önfeledt játék, ha pedig nagyon elfoglaltak, legalább legyenek rituálék, amik csak az övék és a gyerekekéi – javasolta.

Mint mondta: ha egy apa gondoskodik a gyerekéről, szereti, kötődik hozzá, ölelgeti, attól nem lesz második anya. Az apa általában nagyobb teret enged, kevésbé féltő – persze, ez sem igaz minden esetben. A gyerekeknek pont erre „a másra” van szükségük. – Az anyában születik az élet. Ő ösztönösen jobban kényeztet. Az apa az első „más”, külső személy. Sokkal inkább képviseli a külvilágot, a társadalmat, a külső normákat, mint az anya.

Ranschburg Jenő professzor szavait idézte: az apa elsődleges feladata gyermekei átemelése az otthon küszöbén. Az apai ösztönről is beszélt: a modern kutatások alapján egyértelmű, hogy létezik, velünk született. Az apaság nem (csak) társadalmi szerep, amit lassan megtanulunk, hanem biológiai, pszichológiai szerep. – A gyermek az anya testében fejlődik, de az apákban is drámai hormonális változás történik – hangsúlyozta. Ahány férfi, anynyi apaság – erről is szólt. Hogy mit, azt jövő heti Felelős szülők rovatunkban olvashatják.