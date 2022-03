Pénteken délután egy Peugeot személyautó haladt Szombathelyen, a Körmendi úton, ahonnét jobbra kis ívben akart a sofőr lekanyarodni a Hajnóczy utca irányába. Ugyanekkor a kereszteződésben két személyautó is várakozott a Hajnóczy utcából kikanyarodásra, ezek mögül az autók mögül bukkant egyszer csak fel hirtelen egy kerékpáros, aki viszont keresztben akart a Hajnóczy utcán áttekerni a Körmendi úttal párhuzamosan. A Peugeot vezetője is az utolsó pillanatban vette észre a felbukkanó kerékpárost és a kerékpáros is az autót amikor a várakozók mögül kihajtott, így a bicikli a Peugeot bal hátsó ajtajának ütközött. A biciklis elesett és könnyebben megsérült.