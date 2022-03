Hol van már az az idő, amikor a hosszú téli estéken összegyűltek a férfiak és az asszonyok kukoricát fosztani vagy tökmagot köpeszteni? Ahogy sok minden más, úgy ezek is eltűntek a vidéki ember mindennapjaiból. De a hagyomány élni akar, így Bajánsenyén egy évben legalább egyszer szerveznek közös tökmagköpesztést és kukoricafosztást.

Mindig nagy az érdeklődés, a rutinosak mellett vannak teljesen kezdők is. Így adhatják tovább az örökséget az idősebb generációk a fiatalabbaknak. A koronavírus-járvány 2020 óta nem engedte megtartani a tökmagköpesztést, de most – a korlátozások feloldásával – eljött az ideje.

Öt kilogramm, Szlovéniából kapott tökmagot választott el a héjától a lelkes közösség, főként helyiek és környékbeliek. Volt néhány érdeklődő Budapestről is, ők éppen az egyik vendégházban töltöttek el néhány napot, de ki nem hagyták volna ezt a térségre jellemző, hagyományőrző programot. Összesen mintegy százan vettek részt az eseményen, az egyik bajánsenyei család például négy generációval is képviseltette magát, ott volt a dédi, a nagymama, az anyuka és a kisunoka is.

– A lényeg az, hogy az ősszel összeszedett és kiszárított tökmagot a köpesztés előtt legalább fél nappal be kell áztatni, így könnyebben elválik a mag a héjától. Alapjában véve elég időigényes munka, ezért jobb, ha segítünk magunkon – mondják a tapasztalt helyiek.

Györke Gyula, a település polgármestere a hagyományok továbbadását emelte ki, amikor köszöntötte az egybegyűlteket. Egy biztos, Bajánsenyén éltetik a régi idők értékeit, így a tökmagköpesztést is, ez becsülendő, az meg csak ráadás, hogy a tökmagból olaj készül, ami fontos hozzávalója az Őrség tájjellegű ételeinek.