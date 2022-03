Amikor már azt hinnénk, hogy nincs lejjebb, a bukott baloldal ismét bizonyítja, hogy mindig lehet fokozni. A minap Szuhai Viktor, Gyurcsány Ferenc pártjának szombathelyi vezetője is beleállt Hende Csaba vagyonnyilatkozatába. Az a Szuhai Viktor, akiről korábban kiderült, hogy a saját agyonnyilatkozatában valóban eltitkolta szlovák cégét és ezt ő maga ismerte be. Az a Szuhai Viktor, aki a Czeglédy Csabához köthető zavaros hátterű iskolaszövetkezet bizniszben is részt vett. (Szövetségesét Czeglédyt bűnszervezetben elkövetett 6 milliárd forintos adócsalással és hamisítással vádolják) Az a Szuhai Viktor, aki nyelvismeret nélkül lett a város külkapcsolati tanácsnoka. Az a Szuhai Viktor, akit senki nem választott meg, mégis évi több millió forint közpénzt vesz fel kétes értékű munkájáért. Az a Szuhai Viktor, aki korábban a szombathelyi közgyűlésen arról beszélt, hogy nem probléma a bevándorlás, mert így színesebb lesz a város összetétele.





Látható, hogy összenő, ami összetartozik. A főnök Gyurcsány Ferenc, az össze-vissza beszélő kirakatembere, Márki-Zay Péter, a csalásért és hamisításért elítélt Czeglédy Csaba, és aktuális magyarhangja, a vagyonnyilatkozattal trükköző, bevándorláspárti Szuhai Viktor.





Emlékezzünk erre április 3-án! - olvasható Illés Károly, a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjének közleményében.