Vas megyéből jó hírekről tudunk beszámolni, már ami a járványügyi adatokat illeti. A múlt héten hosszú idő után először ment 100 alá a napi esetszám. A hétvégi összesített adatokból (156) is arra lehetett következtetni, hogy folytatódhat a csökkenés. Ez be is következett, ugyanis az elmúlt 24 órában 42 személynél diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést. Persze ez sem kevés, de utoljára január elején volt rá példa, hogy 50 alatti napi esetszámról beszélhettünk. A járvány kezdete óta már 52242 regisztrált esetet tartanak nyilván.