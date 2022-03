A csütörtöki fórumot a Klapka György Lovas Polgárőr Egyesület szervezte, amiért dr. Hende Csaba köszönetet mondott Sátory Károly huszárkapitánynak. A képviselő kifejtette: történelmi fordulóponton vagyunk, NATO-csúcs van, és az EU tanácsülésén rendkívüli módon Joe Biden amerikai elnök is részt vesz.

– A legveszélyesebb, a háború eszkalációját jelentő javaslatokat a NATO-csúcs elutasította: nem lesz légtérzár, és nem küldünk békefenntartó csapatokat Ukrajnába – tájékoztatta a közönséget dr. Hende Csaba. – A NATO minden idők egyik legsikeresebb védelmi szövetsége, a megállapodás V. cikkelye kimondja, hogy ha valamely tagállamot egy külső erő megtámadja, az olyan, mintha az egész NATO-t támadta volna meg. Ez olyan erős garancia, amire még nem volt példa a történelemben. Katonai biztonságra, tapasztalati bölcsességre van szükség, az ellenzéki megfontolatlanságoknak, öszszevissza beszédnek nincs helye. Magyarország semmilyen módon nem sodródhat bele a háborúba – mondta.

Szabó István honvédelmi államtitkár a beszédét Trianontól indította: akkor is nagy probléma volt a nemzeti egység hiánya, mint ma. – A kormány az utóbbi 12 évben sokat tett azért, hogy megerősítse Magyarországot, elindította a Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési programot, amelyet az ellenzék nem támogatott. Igazán nem derült ki, hogy miért nem, valószínűleg csak az volt az ok, hogy az előterjesztést a kormányoldal vitte be – idézte fel az államtitkár. – Pedig nemzeti közmegegyezésnek minimum lenni kell, a honvédelem nemzeti ügy, sorskérdés. Az egyre romló biztonságpolitikai tendenciák között Magyarországnak nagyon kell figyelni. Bölcs és higgadt vezetésre van szükség. A honvédségnek képesnek kell lenni az ország védelmére, hiszen a képességeinket tudjuk beajánlani a NATO-ba, amely ezt tudja támogatni.

Prof. dr. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója előadásában szintén Trianont fókuszba állítva arról beszélt, hogy egy új haderő felállításával miként lehet kitörni a szorításból. A legnehezebb helyzetből is ki lehet jönni összefogással, ha vannak közös célok, melyekért félre lehet tenni a különbözőségeket. 1920 után egy lenullázott haderőt kellett újraszervezni, ami képes Európa közepén ezt a kis országot megtartani. Miután szétesett a Monarchia és a közös haderő, új állam jött létre.

Magyarország ennek a szétesésnek köszönhette az önállóságát, függetlenségét. Elveszítettük a háborút, területeink kétharmad részét, a magyar nemzetiségű lakosság egyharmadát, ezután kellett összefogni, hogy a nemzet önmagát képes legyen megvédeni szellemileg, és ha a szükség úgy hozza, katonailag is. A semmiből kellett felépíteni a honvédséget, húszéves folyamat volt, amire lett megfelelő katonai ereje. A különböző politikai beállítottságú, vallású, társadalmi helyzetű emberek úgy látták, hogy ami Magyarországgal történt, az elfogadhatatlan, és mindent meg kell tenni a megerősítése érdekében. Ez volt az egyetlen pozitív üzenete Trianonnak: összekovácsolta a nemzetet.

Bayer Zsolt publicista a nemzet történelmi emlékezetét alapvetően meghatározó néplélekről beszélt, amelyet Kölcsey Himnusza vagy Ady A magyar Messiások című verse is megmutat. De: itt az idő, hogy gyökeresen másként gondoljunk magunkra, ez a jövő záloga. – Minket nem pusztított el sem a tatár, sem a török, sem az orosz, sem Trianon, életre vagyunk ítélve. Ha ezt ki tudjuk mondani, sokkal könnyebb lesz az igazodási pontokat és a jövőnk lehetőségeit is megtalálni – fogalmazott a publicista, hozzátéve, hogy sorsdöntő választás előtt állunk, az a tét, hogy visszajönnek-e „ők”, vagy ma, amikor az egész világ hullik szét körülöttünk, hűek maradunk-e 1100 év történelméhez és a megmaradás parancsához.