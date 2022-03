Ausztria felkészül az ukrán menekültek fogadására, a városi és települési önkormányzatok egyöntetűen kifejezték hajlandóságukat az emberek befogadására – jelentette hétfőn az APA osztrák hírügynökség az MTI-nek. A szövetségi és tartományi segítségnyújtást a belügyminisztériumon keresztül fogják összehangolni. Az országos gondozási intézmények a korábban érkezett menedékkérőket kisebb szállásokra osztják szét, hogy helyet csináljanak az ukrán menekülteknek a nagyobb létesítményekben.

Bécsben egy fogadóközpontot is kialakítanak a háború elől menekülők számára, ahol orvosi és pszichológiai segítséget is kaphatnak. Ezenfelül a szövetségi gondozási ügynökség (BBU) internetes portált hozott létre, amelyen keresztül magánszemélyek ajánlhatnak fel alvóhelyeket az érkező rászorulóknak. Alsó-Ausztria tartomány pedig internetes forróvonalat létesített, amelyen keresztül az osztrákok menekült nőknek és gyerekeknek ajánlhatnak szállást. Egyelőre csak részleges adatok vannak arra vonatkozóan, hogy mennyi menekültet vár Ausztria. Hans Peter Doskozil, Burgenland tartomány vezetője hétfői sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az utóbbi napokban mintegy ezer ukrán állampolgárt regisztráltak, de kétharmaduk Németország felé folytatta útját, ezért jelenleg pótlólagos szálláshelyek kérdése nem vetődött fel. Egyben emlékeztetett arra, hogy ukrán állampolgárok vízummentesen utazhatnak be az Európai Unióba.

Emellett Bécs városa csütörtökön három teherautónyi segélyszállítmányt indított útnak Ukrajnába. A 15 tonnányi segély elsősorban orvosi eszközökből – FFP2-es maszkokból és orvosi védőfelszerelésből – áll, amelyeket a kijevi és az odesszai kórházak orvosainak és ápolóinak szánnak. Az országos megmozdulásokon túl a kisebb közösségek is kiállnak a nehéz sorsú ukránok mellett, különösen igaz ez az Ausztriában élő magyarokra. Számos ausztriai magyar szervezeten, civil közösségen keresztül támogathatók a menekültek és az otthon maradt, veszélyben lévő családok – írta meg a magyarok.orf.at hírportál. Civil adománypont létesült Bécsben az Ukrajnából Magyarországra menekültek megsegítésére. A gyűjtőpontot létrehozó civilek a soproni Csillagrét Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI szülői közösségének kezdeményezéséhez csatlakoz nak, velük koordináltan gyűjtenek.

Az összegyűlt felajánlásokat szombatonként szállítják Sopronba, és az ottani gyűjtéssel együtt kerülnek a magyar–ukrán határ menti településekre, ahol szétosztják a Magyarországra átlépő háborús menekültek között. Hozzájuk csatlakozik az Ausztriai Magyar Szervezetek Központi Szövetsége által fenntartott Bécsi Magyar Iskola közössége is. A Bécsi Főegyházmegye Magyar Közössége a karitász felhívásához csatlakozik. Rendkívüli gyűjtést szerveztek múlt vasárnap, amit ha kell, meghosszabbítanak – tájékoztatott Simon Ferenc esperesfőlelkész, érseki tanácsos.

A Bécsi Főegyházmegyei Karitász élelmiszercsomagokkal is támogatja a háború sújtotta ukrajnai területeken élőket. Aggódva figyelik az Ukrajnában történteket a Felsőőri Református Gyülekezet tagjai is. A közösségnek élő, folyamatos kapcsolata van a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központjával. A szervezeten keresztül rendszeresen küldenek pénzbeli támogatást a rászorulóknak, a múlt vasárnapi istentisztelet perselypénzét is megsegítésükre gyűjtötték. A Felsőőr környéki magyar civilek egy szombathelyi gyűjtéshez csatlakoztak, amely az ukrán–magyar határon fekvő Záhonyba érkező menekültek gyorssegélyezéséhez járul hozzá. Az adományokat március 1-jén este szállították Szombathelyre, ahonnan egy önkéntes a teherautóján viszi azokat Záhonyba.

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala és az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Amaped) bécsi székhelyén hétfőtől hivatali időben fogadják a tárgyi felajánlásokat. Az adományokat Kárpátalja magyar közösségének juttatják el – tájékoztatta az ORF Népcsoport-szerkesztőségét Men tsik Szilvia, a kerekasztal és az Amaped elnöke.