Rövidesen indul a versenyszezon, amelyben az elmúlt évekhez képest több változás is lesz az időpontokat, a helyszíneket és a szabályokat illetően is. A legfontosabbakat Puskás Norbert, a vasi horgászszövetség ügyvezető elnöke foglalta össze. A profi horgászok országos előírások szerint versenyezhetnek, míg a hobbihorgászokra megengedőbb szabályok vonatkoznak. Hobbi kategóriában úszós és fenekes módszer egyaránt megengedett, versenyző kategóriában kizárólag úszós módszerrel lehet horgászni. Ezentúl a versenyző kategóriában a szélső helyekre sorsolt horgászok a versenysorozat további állomásain szélső helyekre már nem ülhetnek, ami az esélyek kiegyenlítését célozza. Fontos újítás, hogy a Megyei Csapatbajnokságon az idén már nem kell ifjúsági versenyzőt kiállítani a csapatoknak.

Kortól, nemtől függetlenül négy horgász alkothat egy csapatot. Két tagegyesület is alakíthat egy közös csapatot, de egyesületenként maximum két csapat indulhat. Több, kifejezetten a halak védelmét szolgáló kitételt is megfogalmazott a szövetség. A feederversenyeken eddig is legfeljebb egy darab egyágú horgot lehetett alkalmazni a szereléken, de fontos változás, hogy a horognak immár szakáll nélkülinek kell lennie. Az Abért-tavi versenyeken kiemelt figyelmet fordítanak a tó nagy testű halainak épségére, ezért ott minden versenyzőnek két haltartó szákot kell már a verseny kezdetén a vízbe tenni. Egy haltartóban 20 kilogrammnál több hal nem tárolható. A halak védelmét szolgáló újabb intézkedés, hogy hobbikategóriában a pontymatrac használata minden helyszínen kötelező lesz.

Azok a horgászok, akik neveznek a szövetség által kiírt Vasi Vizeken kupákra, automatikusan részt vesznek a XIII. alkalommal meghirdetett Vasi Vizek Legjobb Sporthorgásza elnevezésű versenysorozatban is. A versenysorozat a korábbi években hagyományosan május 1-jén Kerkafalván indult, az idén azonban hosszas mérlegelést követően úgy döntött a szövetség, hogy Gersekaráton lesz a nyitóforduló április 10- én. A tavalyi kiíráshoz képest lesz egy helyszínváltozás is, a hobbikategóriában indulók ezúttal a Püspökmolnári-tó helyett a Magyarszecsődi-tavon gyűjtögethetik a pontokat. A versenysorozaton bárki elindulhat, de az összesített értékelésbe kizárólag a vasi horgászszövetség tagszervezeteiben lévő tagoknak az eredménye számít bele, az övék is csak akkor, ha kategóriánként minimum három fordulón részt vesznek. A felnőttek mellett feltétlenül számítanak a gyermek és ifjúsági horgászokra is, minden versenyen külön díjazzák a hobbi ifjúsági kategóriában indulókat is (18 éves korig).

A szövetség az idén meghirdeti a Megyei Egyéni Utánpótlás-bajnokságot, az egynapos versenyt a Megyei Csapatbajnoksággal párhuzamosan bonyolítják le május 21-én az Abért-tavon. Az ifibajnokságon a vasi szövetség valamelyik egyesületében tagsággal rendelkező utánpótláskorú versenyző indulhat, aki a bajnokságot megelőző év december 31-éig nem töltötte be 25. életévét. A Megyei Ifjúsági Horgászviadalt június 19-én a Rábasömjéni-tavon tartják. A kategóriák szezon végi győztesei elnyerik a vándorserleget és a Vasi Vizek Legjobb Sporthorgásza 2022 címet.

Továbbá az első helyezettek az egyéb értékes ajándékok mellett egy, a 2023-as évre érvényes éves területi jegyet is nyernek a szövetség kezelésében lévő horgászvizekre. A versenynaptár és a versenyek részletes kiírása a szövetség honlapján (vasivizeken.hu) már elérhető, de a versenyekre való online regisztrációs felület március 9-én 10 órától az események menüpont alatt lesz elérhető. Ahogyan tavaly, úgy az idén is egymástól elkülönítve készült nevezési felület a hobbi és a versenyző kategóriában indulóknak.