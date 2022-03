A Külgazdasági és Külügyminisztérium által szervezett tanácskozáson Nagy Andor is felszólalt – napjaink diplomáciai kapcsolatairól beszélt. Mielőtt a tárgyra tért, az ukrán határnál tett hétvégi látogatásáról számolt be: Barabáson, Lónyán és Aranyosapátiban járt, ahol a menekülteket fogadják. Mint mondta, szerdán francia nagykövet kollégája meghívásának tesz eleget – a franciák látják el most az EU soros elnökségét –, a találkozón az ukrán nagykövettel együtt azok a diplomaták lesznek jelen, akiknek országát a menekültáradat a leginkább érinti.

– Amióta kitört a háború, nyomaszt az érzés. Az is, hogy nem tudok diplomataként segíteni. Édesanyákat látunk a határon gyerekeikkel, nagymamákat unokákkal. Síró embereket, akik nem tudják, mi történik majd velük – mondta, majd a fiataloknak üzent: azért kellenek a diplomaták, mert nagy eséllyel el tudnak rendezni konfliktusokat. Putyin elnököt hozta példaként, aki diplomáciai úton nem érte el, amit követelt a nyugatiaktól, és a háború eszközéhez nyúlt. Úgy fogalmazott: a mostani egy ukrán–orosz konfliktus. Mi magyarok, ahogy Ausztria is, a tőlünk telhetőt megteszszük humanitárius téren, de a háborúba nem fogunk beavatkozni.

Majd visszakanyarodott a konferencia témájához: – Az osztrák–magyar diplomáciai kapcsolatok jók, sőt helyenként kiválóak, ami sokat segít a két ország egymással való együttműködésében. Szükség van erre, hogy soha senkinek ne jusson eszébe, hogy egy konfliktust háborúval akarjon megoldani – húzta alá. A két államelnök is jó személyes kapcsolatot ápol egymással – összeköti őket például a környezetvédelem. Ugyanígy a két parlamenti elnök. Magyarországnak szép, 1747 óta magyar tulajdonban lévő nagykövetségi épülete van Bécsben.

Gróf Nádasdy Lipót, a Magyar Udvari Kancellária akkori vezetője vásárolta meg maga és a hivatala számára. Innsbruckban nemrég főkonzulátust létesítettek. Hazánk az egyetlen, amelyik Tirol tartományban főkonzulátussal van jelen. Nagy Andorról bemutatásakor kiderült: 1987-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1989–1993 között Berlinben jogi és szociológiai tanulmányokat folytatott. 1997-ben tett ügyvédi szakvizsgát. Nagyívű életútja során 1998 és 2002 között a miniszterelnök kabinetfőnöke volt, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára. 2000- től a Joint Venture Szövetség társelnöke, 2004–2010 között országgyűlési képviselő volt, a külügyi bizottság tagja. 2013–2018 között rendkívüli és meghatalmazott nagykövet volt Tel-Avivban, 2018-tól rendkívüli és meghatalmazott nagykövet Bécsben.