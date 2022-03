Lukács Dániel, a Momentum Vas megyei szervezetének elnöke az egységes ellenzék megbízásából egy közleményt adott ki a hosszú hétvége alatt, azt szerkesztőségünk nem kapta meg. Eszerint feljelentést tesznek Hende Csaba ellen. Az ügy középpontjában a parlamenti képviselő szombathelyi családi háza áll, ahol – baloldali sajtóinformációk szerint – ukrán munkások élnek. A Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje korábban közleményben tudatta: büntetőfeljelentést tesz rágalmazás és hamis vád miatt a momentumosok ellen, valamint a rágalmakat közlő sajtóorgánumok kiadói, főszerkesztői, a cikkeket jegyző újságírók ellen is.

A Partizán napokban közzétett műsorában szintén téma volt az ügy, miután annak Czeglédy Csaba volt a vendége. Gulyás Márton is szerette volna megtudni, hogy miért nem az ellenzék országgyűlési képviselőjelöltje állt ki a sztorival, miért bízták ezt Lukács Dánielre. Czeglédy azt válaszolta, most nem neki kell a „rossz rendőrnek” lennie, és ez a döntés született. A kérdés azért is indokolt, hiszen a Momentumnak van politikusa a városvezetésben is, a jogász végzettségű László Győző személyében, mégsem ő jegyezte a Hende Csabát célkeresztbe vevő ellenzéki közleményt.

Csütörtökön aztán Horváth Attila alpolgármester tartott sajtótájékoztatót Hende Csaba házánál, az eseményre szerkesztőségünk nem kapott meghívást. A városvezető itt azt kérte Hende Csabától, mutassa be azt a szerződést, ami alapján neki nincs bevétele a saját házának bérbeadásából. Kérte azt is, hogy a bérbeadással megbízott személy pedig mutassa be, hogy a bérbeadás után megfizette a közterheket.

Horváth Attila nyilatkozatára Hende Csaba közösségi oldalán úgy reagált: „A nagyszüleimtől örökölt házam előtt munkaidőben ágáló – amúgy jogvégzett – dr. Horváth úr nem érti, vagy nem akarja érteni, hogy teljesen kizárt a bérbeadással keletkező bérleti díj után befizetendő adó eltitkolása, vagyis a költségvetési csalás. Hozzátartozóm, akire a ház hasznosításának jogát, az azzal járó feladatokat és bevételeket átruháztam, nem tudja nem megfizetni az adót. Azt ugyanis a bérlő az utolsó fillérig adóelőleg jogcímén eleve levonja a bérleti díjból. Ez történik itt is, és minden más hasonló esetben. Ez, ugyebár, teljesen köztudomású; nem kell hozzá egyetem.”

A Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje így folytatta: „Alpolgármester úr hozzám intézett kérését – ha nem is örömmel – teljesítem. Be fogom perelni, ahogy azt kérte. Javaslom neki azt is, hogy választott városi tisztségviselőként energiáit és munkaidejét ne becsületes adófizetők besározására, hanem a mindig józanul végzendő közfeladataira fordítsa. Elvégre azért fizetjük őt az adónkból” – fogalmazott Hende Csaba.