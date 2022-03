Szombathelyen, a Semmelweis utcából a Söptei út felé akart egy Ford vezetője balra kanyarodni hétfőn reggel, a sofőr megállt és körülnézett, de figyelmetlen volt és nem vette észre a szemből érkező Dacia személyautót és elé kanyarodott.

A két jármű összeütközött, a vétlen autóban utazó két ember pedig megsérült a balesetben, a mentők kórházba szállították őket.

Forrás: Horváth Balázs

A baleset miatt teljesen le kellett zárni a Semmelweis utca érintett szakaszát, a helyszínen több rendőr irányította a forgalmat és előbb egy, majd a megkülönböztető jelzést használva két rendőrautó is keresztben megállt az utat lezárni. Az útlezárás körülbelül egy órán keresztül tartott, ezalatt az idő alatt több tucat autós is volt, akik mindezt figyelmen kívül hagyták, és behajtottak a baleset helyszínére, ahol néhányan nem csak megfordulni kényszerültek, de balesetveszélyes helyzetet is kialakítottak.

Egy busz vezetője az egyik láthatósági mellényben lévő mentésben részt vevőt is majdnem elsodorta, egy tanulóvezető az útra kihelyezett bójákon hajtott át, egy másik tanulóvezető oktatója pedig hangosan szidta a mentésben résztvevőket, hogy - és itt most finomítjuk az elhangzott kifejezéseket -, húzzanak már melegebb éghajlatra. Több olyan autós is volt, aki percekre feltartotta a forgalmat is, mivel nem volt hajlandó abba az irányba közlekedni, amerre a rendőrök irányították őket és vitába kezdtek, hogy ők pedig akkor is abba az irányba akarnak haladni, ahol a roncsok, az útra kifolyt olaj és a mentésben résztvevők miatt szemmel is láthatóan nem lehetett fizikailag sem továbbmenni.

Szombathelyen ezzel egyidőben a Rákóczi Ferenc utcában is baleset történt, itt szerencsére senki nem sérült meg a balesetben, illetve Körmenden is szükség volt a baleseti helyszínelő munkájára.