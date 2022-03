Pénteken éjjel Felsőcsatárra riasztották a tűzoltókat, ahol a hegyben egy fatároló gyulladt ki. Az épület olyan nagy lángokkal égett, hogy az innét több kilométerre lévő Nardán is látták, onnét is érkezett bejelentés. A helyszínre a szombathelyi, a vaskeresztesi és a felsőcsatári tűzoltók érkeztek ki nagy erőkkel, és eloltották a tárolót, illetve a körülötte meggyulladt füvet és egy fát is. A fából készült épület és a benne tárolt fa teljesen megsemmisült. Szerencsére a tárolótól néhány méterre lévő házra nem terjedtek át a lángok, és nem is sérült meg senki az eset során.