Mozgalmas, jókedvű, nemcsak tél-, hanem gondűzőnek is szánt alkalom Kőszegen a farsangfarka. Kevéssel tíz óra után érkeztünk a központba, addigra ovisok, iskolások lepték el a Fő teret. Az Árpád-házi óvoda kéményseprőruhába bújt csoportjait a RépaRetekMogyoró Társulat tornáztatta, táncoltatta. A színpad tövéből a Várkörön található bolt kollektívája figyelte őket széles szoknyás, fényes blúzos, színes kendős cigányjelmezben. Vajdájuk, Nagy Márk nősülni készül, árulták el.

A Dr. Nagy László iskola 4. osztályosai maguk készítették trollkalapjaikat, a Bersek-iskolából farkas-, a Balog-iskolából busóálarcosok jöttek. A főtér és környéke üzletei, vendéglátóegységei is kitettek magukért: az egyik étteremben kalózok és ördögök szolgáltak fel, a Rákóczi Ferenc utcai gyógynövényszaküzletben gospelénekesnőnek öltöztek a dolgozók.

A gyógynövényszaküzlet gospelénekesnői: Neudl Marianna, András Mónika és Laki Éva Forrás: Unger Tamás

Munkatársaival minden évben más maskarát öltenek, az ideiről két napja döntöttek: az egyikük fejéből kipattant az ötlet, a másikuk kapott egy nap szabadságot, hogy megvarrja a ruhákat. Legyen színes, tudjanak benne dolgozni és férjen alá a kabát, ez is fontos szempont volt a jelmezeknél, árulta el a vezető, Neudl Marianna. Amikor náluk jártunk, sütivel, szörppel kínáltak két gyerekcsoportot.

Pár percre tőlük a Városházán – ahogy más közönséges napokon – serény munka folyt. Igaz, elbizonytalanodtunk, látva a szabad szellemű, lázadó hippiket, de Zalán Gábor jegyző megnyugtatott: a jelszavuk Love- PeaceJoy, ők csak világbékehívők, a kolléganői pedig a zsíralapú fogyókúra előnyeit ecsetelték. A Men in Black – Sötét zsaruk titkos ügynökei rejtőztek az üzemeltetési osztály ajtaja mögött, a fejlesztési irodán – nemhiába, sokat éjszakáznak a kollégák – volt, aki feketetea-filternek öltözött. Kalóz-Kozsó – Básthy Béla polgármester – kalóz CD-ket árult, mondván, nem volt pénzük fellépőre.

Az avatón dr. Hende Csaba mondott beszédetForrás: Puskás Enikő

Addig ügyeskedett, amíg az énekes legendás tincsére is szert tett. Balra komor kép fogadott bennünket az emeleten: „a hivatal rabjai” zárt ajtók mögött, csíkos fejfedőben és ruhában robotoltak tegnap. Csak akkor csatolták le béklyóikat, amikor az őrök félrenéztek. Az adósok börtöne és a börtönkönyvtár feliratok után a paragrafusok rabjaival is találkoztunk – föl se mertek nézni a munkából. Mint megtudtuk, a rabadomány-felelős éppen környezettanulmányt készített. Utána Kovács-Mezei Virág, a „smasszőr” irodájába nézhettünk be. Az igazgatási osztály vezetője sokat készült, maga gyártotta bv-s egyen ruháját.

A költségvetési osztály szigetelőszalaggal dekorált, pálcikaembereknek öltözött munkatársainak Robin Hood – Cserkuti Zsolt – száz fánkot sütött – náluk köszöntünk el a hivataltól, ahol, nem győzzük hangsúlyozni, kedden is komoly munka folyt.