A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diáksága és tanárai egy pénteki flashmobban álltak ki a békéért

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9) – olvasható a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium közösségi oldalán.

A szöveg mellé egy fotót is feltöltöttek, amelyen az iskola diáksága és a tanári kar a béke mellett áll ki.

Mesterházy Balázs igazgató a megmozdulás kapcsán portálunk elmondta: a diákokat is érdekli, foglalkoztatja, hogy mi történik Ukrajnában. A szünetekben, az osztályfőnöki órán is téma a háborús helyzet. A pénteki akcióval is a békére, a békés egymás mellett élésre szerették volna – a maguk eszközeivel – felhívni a figyelmet.