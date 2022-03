A megrendült mentős önként jelentkezett a Közútnál és videóban üzen a közlekedőknek, arra kérve őket, hogyha közutas autót látnak, lassítsanak és tartsák be a szabályokat. Kérése különösen aktuális, ugyanis országszerte elindultak a tavaszi útfelújítások és mérnökségi javítási munkák, így sok helyen találkozhatnak a közlekedők az úton dolgozókkal.

Öt közutas vesztette az életét 2016 óta

A Magyar Közút „Biztonságunk az Ön kezében van” kampányának részeként évek óta igyekszik felhívni a közlekedők figyelmét arra, hogy figyeljenek az úton dolgozó közutasokra, hiszen ők is hús-vér emberek, akiket hazavárnak. A kampány nem veszít érvényéből, hiszen 2016-2021 között összesen 5 halálos, 1 súlyos, 43 személyi sérüléssel járó és 32 kvázi munkabalesetet okoztak felelőtlen közlekedők közutas munkaterületek környezetében. 2021-ben a gyorsforgalmi utakon, terelésben történt személyi sérüléses balesetekből közel száz esetet tart nyilván a társaság, csak tavaly 19 alkalommal hajtottak ütközési energialenyelő szerkezetbe és 26 alkalommal mérnökségi gépkocsiba. 2021-ben továbbá sajnos két halálos munkabaleset is történt, amit figyelmetlen közlekedők okoztak.

Hiába biztosították több tíz tonnás teherautóval

Az egyik végzetes esetnél a szakemberek az M1-es autópálya lébényi szakaszán építettek ki egy terelést, a munkaterületet ütközési energiaelnyelő modullal felszerelt több tíz tonnás teherautóval biztosították. Egy kamionos ugyanakkor az előjelzéseket nem vette figyelembe és szinte fékezés nélkül akkora erővel csapódott az energiaelnyelővel szerelt gépnek, hogy azt az oldalára borította és betolta a munkaterületre. Sajnos a balesetben a teherautó előtt lévő brigádszállító járműnél tartózkodó egyik szakember a gép alá szorult, életét a kiérkező szakemberek már nem tudták megmenteni.

Elstartoltak a tavaszi útmunkák

A Közút is kiemelten arra kér tehát minden autóst, hogy a kihelyezett jelzéseknek megfelelően, körültekintően közlekedjenek az utakon dolgozók és saját testi épségük érdekében is. A kedvező időjárással ugyanis ismét egyre több helyszínen láthatnak hozzá a szakemberek a közúti munkálatokhoz, a tervek szerint 2022-ben összesen több mint 1500 kilométeren újulhatnak meg országos utak. Ezen kívül a napi üzemeltetési és fenntartási munkák, így a lokális és nagyfelületű beavatkozások során is találkozhatnak az utakon a Közút mérnökségi munkatársaival. Valamennyi munkavégzés forgalom- és sebességkorlátozással jár, ami fokozott figyelmet igényel a közlekedés valamennyi résztvevőjétől. Így érdemes még utazás előtt tájékozódnia az autósoknak az aktuális forgalmi helyzetről, korlátozásokról a www.utinform.hu oldalon.