Kőszegen nagyszabású fejlesztések zajlanak, ám a város karakteréhez legalább annyira hozzátartoznak a közművelődési, kulturális projektek is, fogalmazta meg bevezetőjében Básthy Béla polgármester, majd megköszönte a kulturális kormányzat és Ágh Péter országgyűlési képviselő segítségét, hogy mindig támogatták az elképzeléseket.

A kőszegiek egyedülálló kincse a szőlőhajtások megörökítésének rítusa. 2019-ben kiemelkedő nemzeti értékként a Magyar Értéktárba emelte a Hungarikum Bizottság a kőszegi szőlőjövés ünnepét. Hogy még több emberrel megismertethessék, két éve a Szőlő Jövésnek Könyve rendezvényeihez és egy ahhoz kapcsolódó roll up kiállításhoz nyert támogatást a Jurisics-vár Művelődési Központ, most az Agrárminisztérium támogatásával kiadvány készül az ünnepkörről és a város értékeiről, mondta. A városvezető a Chernel-emlékév programjaira is utalt: rendezvényekkel, konferenciával, tudományos előadásokkal, koncerttel, kiállítással emlékeznek meg Chernel István ornitológus halálának 100. évfordulójáról.

Még a szőlőjövés ünnepéhez kapcsolódva: április 23-án a programsor részeként ad tavaszi hangversenyt Kőszeg Város Fúvószenekara. Karnagyuk, egyben a Concordia-Barátság Énekegyesület művészeti vezetője, Szilágyi Miklós elárulta, a koncerten viselik majd először új egyenruhájukat a Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásából valósulhat meg május 7-én a III. Concordia Kórustalálkozó Kodály szellemiségéhez illeszkedve: a zene legyen mindenkié. A találkozón a környék több mint tíz amatőr kórusa mutatja be repertoárját, közös éneklések, örömzene fűszerezik a programot. Kőszeg Város Fúvószenekara és a Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvány másodszor írt ki pályázatot új magyar fúvószenekari mű írására. A tematikát Ottlik Géza születésének 110. évfordulója adja. A pályázaton a szakmai zsűri 5 művet választ ki, melyeket a fúvószenekar május 28-án koncerten mutat be. Aznap hirdetik ki a szakmai díj nyertesét, erről is szólt a karnagy.

A három áprilisi Tér-Zene előadást vette sorra Pócza Zoltán, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója, de előbb visszanézett: „Nehéz időszak után vagyunk, amit sikerült úgy átvészelnünk, hogy mindenkinek megmaradt a munkahelye. A bértámogatások és az egyéb pályázatok révén az intézmények működése nem lehetetlenült el. Olyan programokkal tudtunk így kiállni, amelyek kimozdították az embereket a befelé fordulásból.” Megemlítette még, hogy április 30-án és május 1-jén kerül sor a VI. Kézműves Sörmajálisra. A Hajnalcsillag Néptáncegyüttessel állíthatunk májusfát, akik a Csoóri Sándor Alap révén bővíthették ruhatárukat és programjaikat. Részben a 2021-22-es Tér-Zene program támogatásából finanszírozott a program: 7,5 millió forint jut a majálisra.

A várszínházról elmondta, az utóbbi években olyan előadásokat hozott létre, amelyek különböző együttműködések révén nemcsak a nyári időszakban megtekinthetők, hanem tovább élnek más helyszíneken. És ha már szóba került az idén negyvenéves Kőszegi Várszínház: új bemutatókkal készülnek. Április 28-án premier (később budapesti helyszíneken újrajátsszák): Kálid Artúr előadásában lesz látható a Szénakutyák. A monodrámát Göttinger Pál rendezi, ő jegyzi a darabot is, amelyet Weöres Sándor műveinek és élete dokumentumainak a felhasználásával írt. Az írás alapjául szolgáló anyag összeállításában Nagy András PhD működött közre.

A produkció alcíme: „Képzeletbeli dokumentumjáték Weöres Sándor macskájáról.” A következő bemutató a „színházcsinálást” járja körül. A Győrei Zsolt-Schlachtovszky Csaba szerzőpáros Gritti, avagy a bőrre menő játék című darabját – a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházzal közös előadás – Őze Áron rendezi. A színész-rendező a Dunaújvárosi Bartók Béla Kamaraszínház igazgatója is részt vett a sajtótájékoztatón. Mint mondta, a Bartók kamaraszínház nagyszínpadán próbálnak, június 27-én költöznek Kőszegre és július 1-jei bemutatóval készülnek.

Három hónap alatt több mint harminc különféle produkcióval várja majd a közönséget a várszínház. Lesz közös bemutató májusban a Mesebolt Bábszínházzal. A továbbiakban június 3-án Grand Opening Összefogás koncert lesz a Nemzeti Kulturális Alap és az Emmi támogatásával. Erkel Ünnepi nyitánya mellett magyar dallamok és Kárpáti Sándor egykori kőszegi zeneszerző Feltámadás című műve is felcsendül kóruskísérettel. Közreműködik a Savaria Szimfonikus Zenekar.

A jubileumi szezon programját színházi fesztivál fogja össze: július 14-24. között egy gyermekszínházi, egy kamaraszínházi és egy zenei udvar nyílik. Pócza Zoltán kiemelte együttműködésüket a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével.

A Kőszegi Várszínház 1982. július 17-én tartotta első előadását Páskándi Géza Az ígéret ostroma, avagy félhold és telihold című darabjával. Az idén nyáron megidézik az előadást izgalmas felolvasószínházi körülmények között, szintén a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházzal együttműködve. És jön a sokak által várt Skakespeare-bemutató, a Szentivánéji álom, amelyben színre lép – többek között – Takács Katalin, Hegedűs D. Géza, Epres Attila, Bányai Kelemen Barna. A színművet Dicső Dániel rendezi. Gergye Krisztián Harangozó-díjas táncművész, rendező, koreográfus a jubileumra különleges performansszal készül. Bemutató augusztus 3-án – erről is beszélt Pócza Zoltán. Ahogy azt is kiemelte: a várszínház ünnepi nyara gyerekközpontú is lesz, a korábbi évek műsorkínálatához képest idén több gyerekprogramot terveznek.

Július 1-jétől indul az új Tér-Zene program, emellett Főtéri Zenés Esték néven ingyenes zenei eseményeknek ad helyet Kőszeg Fő tere, erről is szó esett a sajtótájékoztatón.

Ágh Péter országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: – Kőszeg lelkéhez éppúgy hozzátartozik a kultúra, mint a történelmi örökség. Büszkék vagyunk a Kőszegi Várszínház negyvenéves múltjára, és arra törekszünk a városvezetéssel és a kulturális kormányzattal, hogy Kőszeg kulturális arcát erősítsük. A kőszegi nyár adta események az egész térséghez szólnak: határtalan erővel bír a kultúra a határon.