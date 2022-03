Az egyesület felhívására kéttucatnyi ember szorgoskodott a tó körül. Benzines fűkaszával vágták le a nádat, majd azt összegyűjtötték és elégették. Egy időben több helyszínen is szorgoskodtak.

A horgászok közgyűlésén tájékoztatták a tagokat az elmúlt év eseményeiről – tavaly tizenhét mázsa pontyot telepítettek, fehér halat nem sikerült venni, de azt az idén pótolják –, és beszéltek az idei terveikről. NEA-pályázaton háromszázezer forintot nyertek, abból laptopot vettek, a horgászjegykiadás megkönnyítésére. Segítségük lesz a különböző pályázatok megismerésére és a pályázatok beadásában is. Az egyesületnek majdnem százharminc felnőtt tagja van, nyolc ifjúsági horgászuk van és körülbelül húsz gyerek; fogadnak vendéghorgászokat is, köztük sok a visszatérő.