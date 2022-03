Megnyitójában prof. Lőrincz Zoltán művészettörténész, az egyesület elnöke elárulta, a tárlatnyitó előtti napig kizárólag a képek alapján tájékozódott az alkotóról, szándékosan nem olvasott az életrajzi könyvből. Elmondása szerint nagyon érzékeny, meditatív, kontemplatív személyt ismert meg a festmények alapján. – Turcsán Miklós művészetében sokféle irányzatról beszélünk: a konstruktivizmustól a szürrealizmuson át az expresszionizmusig. A képeken mindent egyesít: meditáló személyiségét és a kifejezőerőt – a konstruktivista gondolkodás visszatér, érezhető a megkomponálásra való vágy és hogy nem a divatokat keresi, hanem önmagát, a legintimebb belsejét adja őszintén – mondta.

Barátja, az ugyancsak bői dr. Galiotti Csaba állatorvos, aki maga is fest, saját versével lepte meg a lovagteremben a kiállítót: „ A fényre szegezve s a térbe feszítve s törve ezerszer át meg át, egy ember elindult megkeresni létünknek titkos ágbogát.” A zene sem hiányzott a kiállításról: a kőszegi születésű, Budapesten élő testvérpár, Vecsei Márton és Vecsei András (Ask the Dust) blues muzsikája különleges hangulatot adott az estnek.

Turcsán Miklós 1944-ben Szilben (Győr-Moson-Sopron megye) született. 1969-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, Fónyi Géza, Sarkantyu Simon és Blaski János tanítványaként. 1972 óta vesz részt egyéni és csoportos kiállításokon. Munkáival Párizsban kétszer is ezüstérmet nyert. A kiállítás április 24-ig naponta 10 és 17 óra között látogatható a lovagteremben.