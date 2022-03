Kovács Andrea korábban is nemzetiségi területen tevékenykedett, 1993-tól szerkesztője volt az MTV szlovén nemzetiségi műsorának, a Slovenski Utrinkinek, majd a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusán dolgozott, mint korreszpondens. A Magyarországi Szlovének Szövetsége 2006-ban létrehozta a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft.-t, ezt Andrea egészen 2019-ig vezette. A szövetség munkájába már 2018-ban aktívan bekapcsolódott, mint a szervezet alelnöke. Az elnök elfoglaltsága esetén ő képviselte a szervezetet a rendezvényeken, találkozókon. 2019-ben lett elnök, a pozíció rendkívül összetett feladatokkal jár.



– Hamarosan választás lesz, aztán jön a népszámlálás. Ezek milyen többletfeladatokat jelentenek a Magyarországi Szlovének Szövetsége számára?



– Nemzetiségi szervezet vagyunk, a választás fontos, hiszen a szószólók megválasztására is ilyenkor kerül sor. A Magyarországi Szlovének Szövetsége számára mindig meghatározó volt a közösség érdekeinek képviselete, ezt csak jó együttműködéssel tudjuk elérni. Nagy kihívást jelent a népszámlálás is, hiszen tudjuk, hogy a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdések nem kötelezően megválaszolandóak. Erre különösképpen fel kell hívnunk a közösségünk tagjainak figyelmét. Minden rendezvényünket úgy szervezzük, hogy minél több szlovén gyökerekkel rendelkező embert meg tudjunk szólítani. Szeretnénk, ha többen vállalnák szlovénségüket, és ezt büszkén tennék.



– A Magyarországi Szlovének Szövetsége sokrétű munkát végez, melyek a főbb feladatok?



– A munkánkban elsődleges szempont, hogy képviseljük a Magyarországon élő szlovén közösségeket, összefogjuk a kulturális csoportokat, segítsük az anyanyelv ápolását, a gazdaság fejlődését és a szlovén nyelvű média működtetését. A szövetség gondoskodik több felnőtt és gyerek kulturális csoport működéséről, bemutatkozási lehetőségéről. Számos művészeti, irodalmi és folklórprogram szervezője vagyunk. Az utóbbi időben több eseményt szervezünk a szlovénul tanuló diákok számára. A szervezetünk égisze alatt tevékenykedik a Porabje újság szerkesztősége, de a hetilap mellett több kiadványt is megjelentetünk évente. Ez a szervezet hozta létre tizenhat évvel ezelőtt a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft.-t is a vidékfejlesztési projektek, gazdasági fejlesztések gondozására.



Vannak már konkrét rendezvénytervek 2022-re?



– Az idei programokat úgy állítottuk össze, hogy minden generációt el tudjunk érni. Nemrég jöttünk haza egy sítáborból, ez az ötnapos szlovén erdei iskola jó lehetőség volt arra, hogy a részt vevő fiatalok gyakorolják a szlovén nyelvet. A program olyan jól sikerült, hogy már most tervezzük a következőt. Nyárra is szervezünk hasonlót kisebb gyermekek számára, más helyszínnel. A felnőtteknek szóló rendezvények közül pedig ki kell emelni a Rába-vidéki Szlovének Találkozóját, ezt egyik évben az Országos Szlovén Önkormányzat, a másikban a Magyarországi Szlovének Szövetsége szervezi, most éppen mi vagyunk soron. Megpróbáljuk úgy alakítani a programokat, hogy aki részt vesz, büszke legyen arra, hogy ő is a mi közösségünk tagja. Lesz egy nagy évfordulós eseményünk is. Augusztusban lesz harminc éve annak, hogy megnyitották az első határátkelőt itt a Rába-vidéken. A felsőszölnöki határ megnyitása előtt ugyanis nem volt átkelési lehetőség Szlovéniába ebből a térségből, így mi is Bajánsenye és Hodos felé közlekedtünk. Emellett vannak olyan kulturális csoportjaink is, amelyek idén jubilálnak. A hagyományos rendezvényeinket – például a művésztelepet és az énekkari találkozót – is megtartjuk, így munkánk lesz bőven. Kiemelten kezeljük a fiatalokkal való munkát annak érdekében, hogy biztosítsuk a következő generációt a nemzetiségi szervezetek számára. Fiatalok kellenek, akik idővel átveszik a feladatainkat és a közösségért tevékenykednek. A megfelelő szakemberek kinevelése meghatározó a jövőnk szempontjából, így a gimnazistákkal és az egyetemistákkal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, minden segítséget megadunk, ösztöndíjakat biztosítunk.



– A magyar és a szlovén kormány is támogatásáról biztosította a nemzetiségi közösségeket. Hol tart az a gazdaságfejlesztési program, amelyet a szlovén Rába-vidéken valósítanak meg?



– Örök érvényű igazság, hogy az a nemzetiségi közösség, amely nem rendelkezik megfelelő gazdasági háttérrel, sérülékenyebb. Éppen ezért próbálunk tenni annak érdekében, hogy a vidék gazdaságilag megerősödjön és fejlődjön. A magyar kormány által támogatott gazdaságfejlesztési programunk elindult, Szlovénia is jelentős mértékben segíti a Rába-vidék fellendítését. Ez egy kimondottan gazdaságfejlesztésre irányuló projekt, amely 2022-re, 2023-ra és 2024-re vonatkozik. Most készül a pályázati dokumentáció és a háttéranyag ahhoz, hogy a pályázatokat ki tudjuk írni. A teljes lebonyolítást a Magyarországi Szlovének Szövetsége végzi együttműködve az egyéb nemzetiségi szervezetekkel, a szlovén Gazdasági Minisztériummal és a Határon Túli Szlovének Hivatalával. Vannak saját törekvéseink és céljaink is. A fiataloknak szeretnénk létrehozni egy multifunkciós központot. Már készülnek a tervek, de fontos az is, hogy a meglévő intézményeinket fejlesszük. Ha egységben dolgozunk, ha törekvéseinkkel egy irányba tartunk, akkor el tudjuk érni, hogy a szlovén Rába-vidék megfelelő körülményeket biztosítson a fiatalok számára. Fontos, hogy itt maradjanak, itt alapítsanak családot, hiszen így a következő generációk is a szlovén közösség részei lesznek, ezáltal jövőt biztosítanak a magyarországi szlovének számára. Az alapfeladatok közé tartozik az anyanyelv és a kulturális örökség megőrzése, mert a múltunk és jelenünk nélkül nem beszélhetünk jövőről. Mivel minden gazdaságfejlesztés alapja a minőségi infrastruktúra, erre is figyelmet kell fordítanunk. Vannak kihívások, feladatok, de a közösségünkre az együttműködés a jellemző. Mindig sikerül a megfelelő rangsort felállítani, tudjuk, hogy adott pillanatban mi a legfontosabb. A Magyarországi Szlovének Szövetségének elnökeként bízom abban, hogy a szlovén közösség vitális és eredményes lesz a következő időszakban is.