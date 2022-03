Ahogy arról beszámoltunk, Bebes István, Körmend polgármestere a hétvége előtt elmondta, hogy felvették a kapcsolatot az ukrán testvérvárosuk, Juzsnij vezetőségével, akik segítséget kértek egy busznyi gyermek és édesanya elszállásolásában. Körmend pedig azonnal elkezdte a felkészülést a fogadásukra.

A Rába-parti város vezetője vasárnap már arról tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán, hogy tegnap megérkeztek az Ukrajnából menekültek Körmendre.

- Tegnap délután megérkeztek testvérvárosunkból azok a gyermekek és édesanyák, akik a háború elől menekültek Körmendre. A körmendi kollégiumban kerültek elhelyezésre, az ellátásukat pedig a város biztosítja. Köszönettel fogadjuk továbbra is a felajánlásokat, melyek már eddig is nagy számban érkeztek be a körmendi gyűjtőpontra! - fogalmazott bejegyzésében Bebes István.