A nagyszabású belterületi csapadékvíz-elvezetési beruházásról és a településen történt egyéb fejlesztésekről adott tájékoztatást Kondora Tihamér polgármester és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő tegnap. A találkozó helyszínéül a településvezető az Ady Endre utcát jelölte meg, nem véletlenül.

Egyrészt mert az utca egy belügyminisztériumi 18,5 milliós pályázat és 3 millió forint önrész jóvoltából decemberben kapott új burkolatot, másrészt itt jól be lehetett mutatni a már megépült több mint egy kilométer hosszú, a szomszédos Bejcgyertyánossal konzorciumban épített 50 millió forintos csapadékvíz-elvezetési rendszer egy fontos szeletét. Volt aztán egy harmadik ok is, a terület a kívülállónak ugyan síknak tűnik, ám a szántóföldek felől a falu felé lejt a terep, ráadásul a Rába is alig pár száz méterre folyik, és miután itt minden felszíni víz a Rábába igyekszik, nagy esőzések idején komoly veszélybe kerülnek a környéken álló házak. A kilencvenes években volt, hogy még a tűzoltók segítségére is szükség volt, hogy ne legyen nagyobb baj.

Kondora Tihamér elmondta, a faluban évtizedek óta van négy komoly vízelvezető árok, amelyek mindegyike csatlakozik a Rábához, az elkészült 1,3 kilométeres vízelvezetővel ezt a rendszert még nem érték el, ahhoz, hogy ráköthessenek, egy közel két kilométeres szakaszt kell még megépíteni. A mostaninál háromszor nagyobb beruházás költsége 150 millió forint lesz, az öszszeg már a falu számláján van, nemsokára indulhat a közbeszerzési eljárás.

V. Németh Zsolt hangsúlyozta, az hogy az időjárás lehetővé tette, hogy decemberben aszfaltozzanak, jól mutatja, a globális felmelegedés már velünk élő valóság, ami azonban nem merül ki a magasabb hőmérsékleti értékekben, sajnos egyre gyakoribbá válnak a villámárvizek is. Az említett beruházások éppen ettől óvják majd meg a falut. A képviselő emlékeztetett, Meggyeskovácsi jelentős infrastrukturális fejlesztéseket tudhatott már eddig is magáénak, gondoljunk csak a Rum felől a faluba vezető út megújítására vagy a településen található utcák, árkok rendbetételére, azért dolgozunk – tette hozzá –, hogy így nézzen ki minden falu