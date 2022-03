Pernyész Dóra nemcsak ír, hanem illusztrál is, mesekönyvei így kerek egészek. A Szülőföld Könyvkiadó gondozásában eddig három kötete jelent meg: a Habcsók hercegnő 2016-ban, a Bence és Bonifác 2018-ban és az Ördögfiók 2021-ben került az olvasók kezébe. Most megérkezett a negyedik gyerekkönyv is Majd ha fagy! címmel, ez amúgy a második kötete a Szívmesék-sorozatnak. – A sorozat célja, hogy olyan problémákat, élethelyzeteket mutasson be, amelyekkel a gyerekek a mindennapi élet során gyakran találkoznak, és nehezen birkóznak meg velük – mondja Pernyész Dóra.

– Szeretnék segítséget nyújtani a mesékkel a kicsiknek, hogyan oldhatják meg a számukra bonyolultnak tűnő helyzeteket, és ahhoz is bátorítást adok, hogy legyen merszük beszélni a problémáikról. Mese az akaratosságról – olvasható a Majd ha fagy! című kötet legvégén. A mese egy olyan kislány története, aki egy sokemeletes házban él, és a szomszéd gyerekekkel királyi udvarosat szeret játszani. Nem veszi észre azonban, hogy ez az elfoglaltság csak számára kedves, így Kamilla királykisasszony mellől szépen sorban elkopnak a barátok.

Amikor legkedvesebb pajtása, Bukfenc is megharagszik rá, egyedül marad. Ám akkor szorul csak igazán nagy segítségre, amikor kiejti az ablakon féltve őrzött gyöngysorát, amelyet édesapjával fűztek fel korábban. A gyöngyszemek szanaszét gurulnak az udvaron, Kamilla célja, hogy minél hamarabb megtalálja őket. Ez egyedül igencsak nehéz feladatnak bizonyul: kell a barátai segítsége, de előbb fel kell ismernie, hogy milyen önző módon viselkedett korábban, és rájön, hogy muszáj változtatnia szokásain.

A főhősnek nem könnyű szembesülnie azzal, hogy mások érzéseit megbántotta, de minden gyöngyszem megtalálásával egy-egy apró lépéssel közelebb kerül ehhez. A könyvet a szerző óvodásoknak és kisiskolásnak ajánlja. Minden oldal színes és illusztrált, sok-sok rejtett, apró részlettel, amelyet olvasás közben fedezhetnek fel a gyerekek. – Szerencsésnek tartom magamat, mert nálam az írás és az illusztrálás folyamata összekapcsolódik, már a szöveg írásakor magam előtt látom a szereplőket és azt is, hogy egy-egy jelenethez milyen illusztráció készül majd – teszi hozzá végszóként Pernyész Dóra, aki így fűzi még szorosabbra a kapcsolatot mesekönyveiben a kép és a szöveg között.