Előbb a muzsika, majd a vers hangjai töltötték meg a Vas Megyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium megújult auláját. A galéria évtizedek óta helyet ad rangos kiállításoknak, hozzájárul az ide járó diákok művészeti ismereteinek szélesítéséhez. Ez a jövőben várhatóan még inkább így lesz: a felújításnak köszönhetően a több kis helyiségből egy jól kihasználható közösségi teret alakítottak ki. Vöcsei Imre, az intézmény igazgatója elmondta: a beruházás során korszerűsítették a fűtés- és a villamos hálózatot, valamint kicserélték az esztétikailag és hőszigetelési szempontból sem megfelelő nyílászárókat a bejárati részen.

Az aulában megjelenési lehetőséget biztosítanak a szakképzésben részt vevő partnercégeknek, továbbá egy húszfős oktatótermet is kialakítottak a földszinten interaktív táblával és egyéb korszerű eszközökkel.

Dr. Hende Csaba parlamenti alelnök, a térség országgyűlési képviselője is üdvözölte a beruházást. Köszöntőjében hangsúlyozta: szükség van jó szakemberekre, és ugyanenynyire szükséges, hogy a jövő szakemberei megfelelő, korszerű körülmények között tanulhassanak. Szentgyörgyvári Róbert, a Vas Megyei Szakképzési Centrum kancellárja arról beszélt: az elmúlt öt évben összesen 340 millió forint értékben valósultak meg fejlesztések, eszközbeszerzések az intézményben. Hozzátette: a koronavírus-járvány miatt elmaradt átadókat a hetekben pótolják.

A Puskás-iskolában az aula mellett a kollégium is megújult: a már sok gondot okozó alapvezetékeket kicserélték, ehhez a teljes földszintet fel kellett tárni. A beruházásnak ez a része több mint hatvanmillió forint központi forrásból valósult meg: rendbe tették a bejáratot, a folyosókat, és a szociális helyiségek egy részét, valamint két, foglalkozásoknak helyet adó termet is. Elhangzott: mindez azért is fontos, mert a jobb oktatási körülmények hozzájárulnak a képzés hatékonyságához.