Idén februárban országosan 2 százalékkal voltak magasabbak a lakbérek, mint januárban, tavaly februárhoz képest pedig 16,1 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak. Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető gazdasági szakértője elmondta, februárban újabb csúcsot döntött a piac, hiszen a hosszú távú index szerint a 2015-ös átlaghoz képest az év második hónapjában 49,2 százalékkal voltak magasabbak a lakbérek, amire a mutató történetében még nem volt példa.

Az országon belül jelentős eltérések vannak a 2015-ös szintekhez képest, míg a fővárosban alig 41 százalékkal nőttek a bérleti díjak, Pest megyében, a közép-dunántúli és észak-magyarországi megyéket 70 százalék feletti bérletidíj-emelkedés jellemezte. Márciusban aztán további élénkülés következett be az albérletpiacon, amelyben szerepet játszott az Ukrajnából a háború miatt menekülők által támasztott kereslet is. Az ukrán határral szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 50 százalékkal nőtt a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma az egy hónappal korábbihoz képest. Békés megyében 30 százalékos, Budapesten pedig 19 százalékos volt a növekedés.

Mindeközben délen és nyugaton ellenkező előjelű változás érzékelhető: Baranyában (–19%), Veszprémben (–12%), valamint Vasban (–11%) is jelentős az egy hónap alatt mérhető visszaesés, mindenesetre országosan +16%-os az érdeklődésnövekedés. Ennek folyományaként aztán a háború kitörése óta 1500 kiadó lakással kevesebb is van a piacon, a bérlők azonban még így is több mint 12 ezer albérletből tudnak válogatni országszerte. Vas megyében jelenleg 100 körül van a kiadó lakások száma, egy szobát már 40 ezerért is kaphatunk, a lakásoknál viszont már nagy a szórás, megúszhatjuk 65 ezerből is, de kerülhet akár 350 ezer forintba is.

A kereslet és kínálat változásának köszönhetően a bérleti díjak szinte mindenütt fölfelé indultak. Február 23-a volt az utolsó békés nap, ahhoz képest március közepére Budapesten, Nyíregyházán 10-10 ezer forinttal, 160 és 110 ezer forintra nőttek a bérleti díjak a kínálati piacon. A megyeszékhelyek közül kizárólag Salgótarjánban, Békéscsabán és Szombathelyen csökkentek a háború kitörése óta az átlagos bérleti díjak, nálunk 130-ról 120 ezer forintra.

A legdrágábbak közé tartozik Székesfehérvár, Veszprém, Győr és Debrecen, ezekben a városokban 125–140 ezer forint volt az átlagos bérleti díj. Szolnokon, Miskolcon, vagy Szekszárdon azonban még 100 ezer forint alatt van az átlag.