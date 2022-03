– Régi álma valósult meg a településnek azzal, hogy a Magyar falu programnak köszönhe tően sikerült felújítani és kibővíteni a ravatalozót, ráadásul rekordidő alatt, hiszen a pályázatot tavaly nyáron bírálták el, és novemberben már neki is álltak a munkáknak – mondta Tarsoly Alfonz polgármester a szombati ünnepélyes átadón, egyúttal köszönetet is mondott a több mint 12 millió forintos beruházás támogatásáért dr. Hende Csabának. Az országgyűlési képviselő azzal hárította el az elismerést, hogy csak a kötelességét teljesítette.

– Nagy örömmel támogattam mindig a települést, és ha úgy döntenek – fordult a képviselő a jelenlévőkhöz –, a jövőben is támogatom Balogunyomot. Ezt követően Zakó Jenő jáki plébános megáldotta a ravatalozót. A rövid ünnepség után a polgármester elmondta, hogy a falu másik temetőjének bővítésére is adtak be pályázatot, így várhatóan a közeljövőben megújulhat az is. Nem kell viszont már várni azokra a kommunális eszközökre, amikkel a település zöldterületeit lehet majd rendbe tenni. A csaknem hatmillió forintos gépbeszerzés egyrészt egy professzionális, pótkocsis kistraktor, amellyel füvet nyírni, utcát seperni, de még havat tolni is lehet, ezenkívül a csomag része még egy nagy teljesítményű ágaprító és egy láncfűrész is. A polgármester elmondta, sikerült megállapodni egy új munkatárs belépéséről is, aki április 1-jével kezd, az ő feladata, a település gondozása lesz.

– Korábban a polgármester képviselőtársai segítségével maga végezte a zöldterületek gondozását, és sok esetben a szemétszedés is rájuk maradt – emlékeztetett dr. Hende Csaba. Hozzátette, mindez jól mutatja, hogy Balogunyomnak van gazdája, a település vezetői olyan emberek, akik valóban tesznek a településükért.