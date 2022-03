A fejlesztést pénteken a település nyugati határában jelentette be Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, V. Németh Zsolt miniszteri biztos, országgyűlési képviselő, valamint Bebes István, Körmend polgármestere. Elhangzott: Vas megyében a térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítésének részeként még idén több szakaszra dolgoznak ki újabb engedélyezési és kivitelezési terveket. Összesen mintegy 200 millió forintból az Ólmod–Bozsok, a Zalalövő–Őriszentpéter és a Szombathely–Söpte szakaszok megvalósítását alapozzák meg, de egy komplex útfelújítási program tervezése is elkezdődhet a Szentgotthárd–Felsőszölnök, illetve a Szentgot

A biztonságosan bebiciklizhető útvonalak hossza 2030-ra megközelíti majd a 15 ezer kilométert – erről beszélt először Mosóczi László, majd arra világított rá, hogy ha egyre többen ülnek biciklire, csendesebbek, tisztábbak és kevésbé zsúfoltak lesznek a városi utcák, az idegenforgalmi célpontok környékén mérséklődik a zaj- és levegőszennyezés.

Hangsúlyozta: folyamatosan javítják a kerékpározás infrastrukturális feltételeit a településeken belül és a települések között is. A nagy projektekben országszerte mintegy 850 kilométernyi kerékpárút-fejlesztést támogatnak, összesen mintegy ötvenmilliárd forinttal. Korszerűsítik az Euro Velo 6 Duna menti kerékpárutat, Rajkától Százhalombattáig, kiépítik a biciklis-összeköttetést a főváros és a magyar tenger között, teljes hosszban megújítják és be is fejezik a Balatoni bringakört.

2022-ben már 120 km kerékpárutat adhatnak át, ami több, mint tavaly és tavaly előtt összesen. A TOP-programban 16 Vas megyei kerékpáros-beruházás volt, összesen 4,4 milliárd forint értékben, 34 kilométer hosszban. Emlékeztetett: 2018-ban e program támogatásával valósult meg kerékpárosbarát fejlesztés Körmenden, 256 millió forintból. Rámutatott az M80-as gyorsforgalmi út térségi jelentőségére is. Mint fogalmazott, a közúti nagyprojektben is javították a biciklisek közlekedési lehetőségeit, a városban 700 méteren épült kerékpárút, a hiányzó fél kilométeres szakaszon pedig most megkezdődhet a munka.

V. Németh Zsolt hozzátette: öröm, hogy Körmend nyugati kapuja így kiépülhet. Hangsúlyozta: jóval nagyobb jelentőségű ez a beruházás, mint a 600 méteres hossza, hiszen fontos összeköttetést teremt a településrésszel és a szombathelyi iránnyal. Bejelentette: a határtérségben a Vendvidék is fókuszba kerül, komplex útfelújítási program tervezése indulhat el.

Bebes István polgármester hangsúlyozta: szeretnék, ha a város biztonságosan körbejárható lenne kerékpárral, a munkát az iparterület más részein is folytatják. Erre a célra már be is adtak egy újabb pályázatot.