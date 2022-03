A szombathelyi polgármesteri hivatal illetékes osztályától kapott anyakönyvi adatok szerint január elejétől február végéig 252 gyermek, köztük öt ikerpár született a megyeszékhelyen. Közülük 131 a fiú és 121 a lány. Negyvenheten kaptak két nevet, egy kislány pedig hármat. Az elmúlt két hónapban született gyermekeknek 182-féle nevet adtak a szülők. Közülük 112 csak egyszer szerepel a listán, és a leggyakoribb is mindössze hatszor. Ebből azt feltételezhetjük, legtöbben a ritkának gondolt neveket keresték.

Hat fiús szülő a Benedeket választotta. Ez a név lett a leggyakoribb. Öt gyermek kapta a Botond, a Dominik, a Marcell, a Nimród, a Noel és a Nolen nevet. Négy gyermeket neveztek el Ádámnak, Benettnek, Leventének és Máténak. Három gyermek kapta az Alexander, a Dá niel, a Miron és az Olivér nevet. A lányoknál az Abigél és a Zoé vitte a prímet, négy család választotta. Három kislány kapta az Adél, az Alíz, a Boglárka, a Dorka, a Hanna, az Izabella, a Jázmin, a Liza, a Sára és a Szofia neveket. Bronzérmes lett az Amira, az Elena, a Lorena és a Mira. Az idősebb korosztálynak minden bizonnyal kissé idegenül hangzanak az olyan lánynevek, mint az Adelin, az Alina, az Ariana, a Doroti, a Döníz, a Héra, a Lana, a Noélia, a Nola és a Szeréna.

A fiúk között is voltak olyan ritka nevek, mint a Dárius, a Dorián, a Filip, a Leon, a Mateo, a Nátán, a Konor, a Denisz, a Vitus és a Zádor. Bár utóbbi, mint kiderült, ősi magyar személynév.

A dupla nevek között is több különlegeset találtunk. Ilyen volt a Mór Filemon, a Lara Bella, az Adelin Lídia, az Alexander Christopher, a Noé József, a Lana Ella, a Ferenc Miron és a Kiara Bonita. Egyelőre úgy tűnik, kiment a divatból az István, a Péter, a Sándor, a Mária, a Katalin, és az Anikó is, de Mártont, Gyulát, Csillát és Zsuzsannát is hiá ba kerestünk.