A tervek szerint május 23-a és 27-e között rendezhetjük meg a pálinkamustrát – mondta Bebes István. – Bízunk benne, hogy méltó házigazdái leszünk az eseménynek – fogalmazott. Arról már Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke beszélt, hogy Kecel, Budapest, Esztergom, Komárom, Miskolc, Sümeg és Nyíregyháza után érkeztek most ide a nyugati végére az országnak. Megköszönte a körmendi lehetőséget, és előrevetítette: Körmend több pontján is megjelennek majd. Hamarosan eldől az is, hogy kik lesznek a verseny bírái Körmenden. Várják a Vas megyei kereskedelmi főzdék jelentkezését is: április 22-éig.