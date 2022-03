2013-ban a kényszer szülte, hogy Gábor külsősként kezdett el dolgozni lapunknál. 2019-ben pedig főállású kollégaként lett a Vas Népe csapatának tagja feleségével, Egyed Bernadett-tel. Gábor precízsége, kreativitása, kiváló munkaszervezési készsége azóta is meghatározza a fotórovat működését, gondoskodik arról, hogy a munka gördülékenyen menjen minden nap. Még akkor is, ha egy fotósnak három eseményen kellene lennie egy időben. A precízség, kreativitás és a szakma iránti alázat mondható el fotóiról is.

Ezt látták kollégái is, amikor idén rá szavaztak.

– Nagyon meghatódtam, és még mindig nem hiszem el. 2013-ban a kényszer is szülte, hogy vas népés külsős fotósként is elkezdtem dolgozni, majd szintén a „B”-verzió valósult meg, amikor 2019 novemberében, kicsit félve, megszeppenve léptem be a csapatba. A kislányom kérdezgette, hogy miért kell viszszajönnünk a szerkesztőségbe este.

Amikor elmagyaráztuk neki, hogy a sajtónap alkalmából valaki díjat kap, csak annyit mondott: Apa! Valamelyikőtök igazán megkaphatná, mert megérdemlitek! Ez az elismerés azért is értékes számomra, mert a saját kollégáim szavazatai döntöttek – mondta Gábor meghatottan.