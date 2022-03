A vasi szakképzési centrum 266 millió forintot nyert eszköz- és infrastrukturális fejlesztésre. A megítélt támogatásból öt iskola részesült, ezek közül a büki tagintézmény tankonyhája több mint 16 millió forint értékben kapott új, modern eszközöket, az ünnepélyes átadót szerdán tartották. Dr. Németh Sándor polgármester emlékeztetett, az akkor még önkormányzati fenntartásban lévő iskola konyháját tizenegy évvel ezelőtt újították fel teljesen.

Örömét fejezte ki, hogy a fejlődés azóta is folytatódik, mivel Bük számára kiemelten fontos a vendéglátóipari képzés magas színvonala. Rodler Gábor, a tagintézmény vezetője elmondta, az iskola az évek során több struktúraváltáson ment keresztül, ám profiljuk nem változott, továbbra is szakácsokat és pincéreket képeznek, sőt most már cukrászokat is. Tankonyhájuk alapeszközök tekintetében eddig is jól felszereltnek volt mondható, a most beszerzett eszközök – mint amilyen például a szuvidáló gép – pedig már a legmagasabb szintű elvárások begyakorlását is lehetővé teszik. Nem véletlen, hogy az iskola kiváló kapcsolatot ápol a helyi szállodákkal – tette hozzá.

Üdvözölte a megvalósult fejlesztést Ágh Péter országgyűlési képviselő is, aki szerint az, aki itt végez majd, biztos állásra számíthat választott hivatásában. A képviselő hozzátette, abban bízik, hogy az itt tanulók egy nyugodt, járványok és háború nélküli világ hírnökei, ahol a turizmus és a vendéglátás új erőre kaphat.