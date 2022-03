Az idén sem maradnak el Celldömölkön a már hagyományosnak számító programok: a Tulipán fesztivált április 22–23-án, az Alsósági Tavaszi Napokat május 28–29-én, a Dömölki Napokat pedig június 11–12-én tartják a tervek szerint. A képviselő-testület által elfogadott előterjesztés szerint a kráterhangversenyt május 29-ére, az izsákfai falunapot július 16-ra, a Kemencés Fesztivált pedig augusztus 21-re szervezi a KMKK. A Sághegyi Szüreti Napok szeptember 23–24-én várja majd a látogatókat.

– Az idén a rendezvények sokaságát meghatározza, hogy ötvenéves az intézmény. Minden hagyományos programunknak lesz olyan eleme, amely a jubileumra utal, vagy az elmúlt öt évtizedet eleveníti fel – fogalmazott lapunknak Pálné Horváth Mária, aki azt reméli: visszatér a pandémia előtti időszak és valósan meg tudják tartani a rendezvényeiket.

Hozzátette: az elmúlt időszakban többször be kellett zárniuk, de a közönséget sikerült megtartaniuk. S bár az idei farsangi események részben még zárt kapuk mögött zajlottak, a hagyományos bálok pedig elmaradtak, hamarosan talán ismét tárt ajtókkal várhatják az érdeklődőket. Szólt arról is, hogy pozitív hozadéka is van a pandémiának: jelmezversenyt, különböző tárlatvezetéseket, előadásokat, zenés programokat valósítottak meg tavaly online és tartották a kapcsolatot a közönséggel a virtuális térben.

– Be kell látnunk, ez egy olyan lehetősége a közművelődésnek, amellyel akkor is kell élnünk, ha nem ilyen rendkívüli időszakot élünk – hangsúlyozta a KMKK igazgatója. A születésnapos intézmény az elmúlt időszakban több pályázaton is eredményesen szerepelt, ezek egy részének az eredményét szintén az idén élvezheti majd a közönség.