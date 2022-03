Az ENSZ 1993-ban március 22-ére tűzte ki a víz világnapját, melynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. A jeles nap minden évben más nézőpontból világít rá a víz alapvető szerepére. Idén a felszín alatti vizek kerülnek a figyelem középpontjába.

A térség vízügyi szakemberei utoljára két évvel ezelőtt találkoztak a világnap alkalmából. A keddi rendezvényen Busa Tamás, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese nyitóbeszédében elmondta: talán sokan nem is tudják, de több helyen találkozhatnak a hétköznapi életük során is a felszín alatti vízzel. Karsztvizek lelhetők a barlangok mélyén, de sok esetben – a rétegvíz mellett – ebből nyerik a szakemberek az ivóvízellátáshoz szükséges vízmennyiséget is.

A pihenni vagy gyógyulni vágyók pedig a legszívesebben termálvizekben merülnek el. – Hazánk ma még gazdag a felszín alatti vízkészletek terén, de egyre inkább látszik, hogy ez az erőforrás is sérülékeny – hangsúlyozta, majd hozzátette: ivóvizeinkre leginkább a klímaváltozás, a csatornahálózat hiányosságai, a nagy mértékű gyógyszerhasználat és az illegális hulladéklerakók jelentik a legnagyobb veszélyt. A szakember úgy véli, összefogásra és tervezésre van szükség ahhoz, hogy a föld lakossága fenntartható módon tudjon gazdálkodni az éltető energiaforrással. A megnyitót követően szakmai előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.

A prezentációk a felszín alatti vizeket érintő legkülönbözőbb témákat járták körbe: volt szó a velük kapcsolatos vízgazdálkodásról és az is kiderült, milyen állapotban van a megye ivóvízbázisa. Végül pedig Magyarország egyik természeti kincsét, a Hévízi-tavat ismerhette meg kicsit közelebbről a hallgatóság.