A sajtótájékoztatón V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő a térség jelentős fejlesztéseit, beruházásait ismertette, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő pedig a Magyarország szomszédságában kialakult háborús helyzetről beszélt. – Kedden és csütörtökön is jártam a határnál, és ma ismét elmegyek. Jó látni, hogy egy ország fogott össze a menekültek megsegítésére, akik egy jó szónak is örülnek, hiszen mindent hátrahagytak, és nem is tudják, hogy valaha visszatérhetnek-e otthonaikba – osztotta meg tapasztalatait a szóvivő.

Elhangzott az is, a kormány nem először szembesül nehéz helyzettel. Előbb a migrációs nyomás megfékezését kellett megoldani, aztán jött a koronavírus-járvány. Utóbbiból éppen, hogy fellélegzett az ország, amikor a szomszédban fegyveres konfliktus tört ki. A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy Magyarország elemi érdeke, hogy ne sodródjon bele a háborúba. – Kiélezett helyzet van, így olyan kormányra van szükség, amely tudja, hogyan cselekedjen. Világos az április 3-ai választások tétje – mondta Szentkirályi Alexandra.