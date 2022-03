– Jó találkozni a régi ismerősökkel, van, akivel évtizedek óta barátság és közös érdeklődés és politikai vélemény fűz össze – mondta dr. Hende Csaba az esten. – A járvány a találkozásokban is korlátozott minket, közös rendezvényeket nem szabadott tartani, legfeljebb csak láttuk egymást. Vannak itt persze olyan vendégek is, akikkel még sohasem találkoztam. Az érdeklődők jó metszetét adják a szombathelyi nyugdíjas-társadalomnak, hölgyek és urak vegyesen. Örülünk a napsütésnek, a találkozásnak, hogy finomak a sütik, számos dolog szóba kerül, újra meg újra közéleti témák felé kanyarodik a beszélgetés.

Az EU és Magyarország vitájának összefüggései, a gazdasági kérdések, a gyermekvédelmi és nevelési kérdések, az elhárítani kívánt veszélyek. Sokan részt vettek Bagdy Emőke professzor asszony szombathelyi előadásán, aki arról beszélt, mennyire fontos a legérzékenyebb korban lévő gyerekek szexuális nevelését irányban tartani, hogy önazonos, boldog felnőttek legyenek. A találkozón részt vevők életkorából fakadóan természetesen téma a 13. havi nyugdíj is, de erről beszéljenek ők maguk.

Jókai Tibor úszómester volt, 2010 óta nyugdíjas, hatvanéves kora óta, nyugdíj mellett még évekig visszajárt napi nyolc órában dolgozni, öt évvel ezelőtt jött el végleg.

– Nekem még nem volt 13. nyugdíjam, örülök nagyon, hogy egyszer a pénzem dupláját költhetem el. A pluszpénz mindig jókor jön, mindig felmerül a családban valamilyen extra kiadás – hallottuk Jókai Tibortól. – Elromlott a kapálógépem, vennék egy újat, mert van egy 780 négyzetméteres pihenőkertem, és annak a hatvan-nyolcvan négyzetméteres területét rendszeresen megkapálom. Van a telken egy 15 négyzetméteres faház, szoktunk a kertben grillezni, sőt a családi ünnepeket is ott tartjuk; fontos, hogy a terület rendben legyen. A Covid-járvány idején is jól jött, hogy van hova kimenni.

Kolonits Emma friss nyugdíjas, előtte 2006 óta rokkant volt.

– A rendszerváltás előtti bérezésem úgy alakult, hogy a legalacsonyabb fizetést kaptam, így a rokkantsági nyugdíj is alacsony volt, azzal tudtam kiegészíteni, hogy horvát nyelven tolmácsoltam mellette. 2021 augusztusában értem el az öregségi nyugdíjas korhatárt. Így októberben megkaptam a nyolcvanezer forint juttatást, januárban megemelték az én nyugdíjamat is, és februárban örülhettem a 13. havi nyugdíjnak. Évek óta nem voltam nyaralni, ebből a pénzből a tengerpartra megyek Horvátországba egy nyolcnapos buszos kirándulásra júniusban – mesélte Emma, aki azt is megosztotta, hogy átesett a Covid-fertőzésen, 14 napig oxigénmaszkot kapott, és nagyon jó ellátásban részesült a szombathelyi Markusovszky -kórházban.