Mintegy három és fél kilométer hosszan teszik rendbe az árokrendszert: ahol szükséges, elbontják a kapubejárókat és zárt szakaszokat is kialakítanak, parkolási céllal. A fejlesztés várhatóan 2024 végére készül el. Németh Tamás, Nárai polgármestere a tájékoztatón elmondta, korábban hasonló céllal nyert már az önkormányzat 130 millió forintot.

Annak a beruházásnak az építési engedélyezése zajlik éppen, a tényleges munka a tervek szerint ősszel kezdődik és a következő év végéig tart. Németh Tamás emlékeztetett arra is: jelenleg is folynak a polgármesteri hivatal épületének felújítási munkálatai, de a többi közt kültéri utak rendbetételére, óvodabővítésre is nyertek támogatást az előző esztendőkben.

– Jó egy évtizeddel ezelőtt Nárai úthálózata volt a legrosszabb a megyében, mára több mint 90 százalékát sikerült megújítani. Mindez azonban nem sikerült volna az országgyűlési képviselő támogatása, közbenjárása nélkül. Az összefogás mindig meghozza a gyümölcsét – húzta alá Németh Tamás. Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője hozzátette: a mostani beruházással együtt eléri az egymilliárd forintot a településre érkező fejlesztési támogatások összege ebben a ciklusban, ilyenre mostanáig soha nem volt példa.