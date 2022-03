Az önkormányzat melletti hajdan volt iskola és óvoda mostanra többfunkciós közösségi térré alakult. A szépen felújított, hosszú fehér épület kalandos utat járt be mostanáig – tudtuk meg Németh József polgármestertől a szerdai bejáráson. A hatvanas években iskolának épült, majd óvodaként funkcionált, az elmúlt másfél évtizedben gyakorlatilag nem használták az épületet, állapota a végletekig leromlott.

A Magyar falu program tette lehetővé, hogy az épületet immáron új funkciókkal vehessék birtokba a helyiek. A több mint 300 négyzetméter alapterületű ház felújítása 60 millió forintból, három ütemben valósult meg. Korszerűsítették a fűtést, a szigetelést, kicserélték a burkolatokat, a nyílászárókat és a tetőt. A pályázati támogatással eszközbeszerzés is járt, amiből konyhai, hangtechnikai eszközöket vásárolhattak. Az épület most már bármilyen kulturális program megszervezésére, akár mozifilmek vetítésére is alkalmas, van benne konditerem és kialakítottak egy baba-mama szobát is, így a jövőben a gyermekmegőrzés időnként felmerülő problémája is megoldódhat.

– Vasegerszeg érdekében az elmúlt időszakban komoly fejlesztéseket tudtunk elérni kormányzati támogatásból – mondta Ágh Péter országgyűlési képviselő. Hozzátette, a jövőben is azon fognak dolgozni, hogy a település előrébb tudjon jutni.