A megújuló Várkör már elkészült II. ütemét (a Kiss János utcától az Országzászlóig tartó szakaszt) adták át szerdán, a szintén frissen felújított Országzászló előtt. Básthy Béla polgármester hosszasan sorolta, mit tartalmaz a beruházás. Az útburkolatot 115, a csapadékcsatornát 197 méter hosszan, a térkőburkolatos járdát csaknem 1200 négyzetméteren újították meg, miközben ma már a 700 négyzetméternyi parkoló 35 autó megállását teszi lehetővé, a korábbi 26-tal szemben.

Átépítették a közvilágítást, több mint ezer négyzetméteren parkosítottak, közel 190 méteren elvégezték a szenny víz- és az ivóvízhálózat rekonstrukcióját. A beruházással ráadásul komoly közlekedésbiztonsági probléma is megoldódott, hiszen korábban sokszor csak úgy tudták a gyermekeiket felvenni az iskola előtt a szülők, hogy akadályozták a forgalmat, most a kilenc Kiss and Drive parkolónak köszönhetően ez már nem fordul elő. A biztonságot több emelt burkolatos gyalogátkelő is növeli, de jutott még köztéri bútorokra is. A polgármester abban bízik, hogy a jó idő érkeztével meg is telnek ezek a padok, akik pedig erre járnak, azt fogják mondani, hogy Kőszeg még szebb lett.

– Ha pedig ezt mondják, az nem lesz véletlen – vette át a szót Ágh Péter országgyűlési képviselő –, hiszen az elmúlt időszak példátlan fejlesztési hullámot hozott a Kőszegnek, szemmel láthatóan átalakítva a városképet, szebbé, jobbá, vonzóbbá téve azt. A képviselő hozzátette: bár hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindez természetes, a dolgok nem maguktól történnek.

– Ahhoz, hogy ezeket a látványos eredményeket el tudjuk érni, szükség volt a polgármester és csapata munkájára. Ahogyan szükség volt egy, a fejlesztések mellett eltökélt kormányra is, hiszen a városban megvalósuló beruházások döntő többsége hazai forrásból valósul meg, sok esetben nem is pályázatok, hanem egyedi kormányzati döntések nyomán. Mindez azt mutatja, hogy van egy kipróbált szövetség, amely már bizonyított, amely képes megvalósítani azokat az álmokat, amelyeket az itt élők megfogalmaznak – mondta a képviselő, hozzátéve: feladatból nincs hiány, ezért a jövőben is azon lesznek, hogy a most tapasztalt fejlesztési hullám folytatódjon.

Az átadó projektindító is volt, hiszen március 16-án megkezdődik a szomszédos Gyöngyös utca szennyvízhálózatának kilenc hónapig tartó rekonstrukciója 104,5 millió forintból. Nagyjából ezzel párhuzamosan pedig belevágnak a Várkör III. ütemének kivitelezési munkálataiba is, vagyis közel 173 millió forintból felújítják a zsinagóga és a Rajnis utca közötti szakaszt. Ezekkel a projektekkel együtt a történelmi belvárost övező területre több mint bruttó 1,3 milliárd forintot költenek.