Kezdő marslakóknak adott hasznos tanácsokat Kovács József csillagász, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos főmunkatársa a Savaria moziban. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott előadás-sorozat nyitóelőadásán a Mentőexpedíció című filmet elemezte részletesen abból a szempontból, hogy mi az, ami akár valóság is lehetne, és mi az, ami fikció és mai tudásunk szerint elképzelhetetlen. Akárhogyan is, akit az előadás résztvevői közül a Marsra vetne jó sorsa, már nem érkezik teljesen felkészületlenül.

A Ridley Scott által rendezett és Matt Damon főszereplésével készült 2015-ös hollywoodi szuperprodukció egy emberes marsi utazásról szól – különféle űrszondákat, űrjárműveket már a valóságban is eljuttattak a Marsra, sőt most is van ott néhány. A történet szerint az a terv, hogy az űrhajósok, miután megérkeznek a vörös bolygóra, ott egy hónapot eltöltenek, miközben különféle vizsgálatokat végeznek, majd indulnak is vissza a Földre. Hiba csúszik azonban a számításba, egy váratlan homokvihar hat nap után menekülésre készteti az asztronautákat, miközben egyik, halottnak hitt társukat hátrahagyják.

Még javában tart a több mint kétszáz napos utazásuk a Föld felé, amikor megtudják, hogy társuk mégsem halt meg, elindulnak hát vissza, hogy megmentsék. Ez tehát az egyik szál, a másik pedig a Matt Damon által alakított figura (Mark Watney) túlélése egyedül a Marson, tekintve, hogy mindenki csak egy hónapra készült, nem egy évre, akad megoldandó feladat bőven. Kovács József érzékletesen és nagyon részletesen elemez. Kezdve a filmbéli űrhajó és a főszereplő nevének mitológiai vonatkozásától a magyarországi forgatási helyszínekig, amelyek között a Margitsziget mellett, a budaörsi önkormányzat tárgyalóterme is megtalálható.

Kezdjük az űrhajóval. A filmben 140 napig tart az út oda és kétszáz valamennyi vissza. Mai tudásunk szerint ennél több időre volna szükség, nagyjából 260 napra. A film szerint az űrhajón mesterséges gravitációs teret hoznak létre azzal, hogy a kabint egy körpályán folyamatosan forgatják. Ez az egyébként több filmben is alkalmazott módszer elméletben valóban lehetséges, a gyakorlatban azonban a forgókaroknak nagyon hosszúnak kellene lenniük, ezért úgy, ahogyan a filmen látható, biztos nem működhetne. A sztori szerint az űrhajó ionmeghajtással megy, ami létező technika, tehát igaz. Ilyenkor nagy sebességű elektronokkal bombáznak semleges atomokat, majd az így keletkező plazmát kiáramoltatják. Több tízezer km/órás sebességet lehet egy ionmeghajtóval elérni, és akár egymilliárd kilométert is meg lehet vele tenni.

Ahogyan igaz az is, hogy az űrhajó viszszafordulásához az úgynevezett gravitációs hintamanőverrel nyernek elég sebességet. A valóságban rutinszerűen alkalmazott technika, hogy egy bolygó tömegvonzását használják űrszondák sebességének növeléséhez. Ami inkább megmosolyogtató, hogy ezt a filmben a NASA igazgatójának el kell magyarázni. A filmben az űrhajósok úgy lépdelnek a Mars felszínén, mint a Földön, holott a Mars átmérője feleakkora, a tömege pedig mindössze tíz százaléka a Földének, mindebből az következik, hogy a bolygón a gravitációs gyorsulás nagyjából a harmada a nálunk tapasztalhatónak. Vagyis, ha nem is úgy, mint a Holdon, de azért jól láthatóan másként mozognánk ott, mint itt. A probléma másnak is feltűnt, meg is kérdezték a rendezőt, miért lépdelnek úgy a szereplők a Marson, mintha a Földön lennének.

A rendező vicces válasza az volt, hogy az űrruha súlya pont kiegyenlíti a különbséget, a komoly válasz pedig az, hogy nagyon megbonyolította és egyúttal meg is drágította volna a forgatást, ha a marsi mozgást lemodellezték volna. A történet egy pontján a feltámadó homokvihar miatt tartani kell attól, hogy egy űreszköz felborul. A valóságban azonban ettől nem kellene félni, mivel a bolygó légköre olyan ritka, hogy az ott tapasztalható, legfeljebb 100 km/órás szélnek se lenne komoly hatása, nagyjából olyan lenne, mint amikor nálunk 10 km/órával fúj a szél. Talán a legnagyvonalúbban a kozmikus sugárzás kérdésével bánik a film, hiszen teljesen elképzelhetetlen olyan szabadon mozogni a Mars felszínén, ahogyan azt a filmen teszik.

Ezt legfeljebb egyszer tehetnék meg, és már annak is nagyon súlyos következményei lennének. Ennek oka, hogy ott nincs olyan mágneses mező, valamint olyan vastag és sűrű légkör, mint nálunk, ezért aztán a bolygó jobbára védtelen az űrből érkező gyilkos sugaraktól. A Marson ettől függetlenül is meglehetősen zordak a körülmények. Rendkívüli a hideg, akár –140 °C-ig is hűlhet a 96 százalékban szén-dioxidból álló levegő, miközben legfeljebb +20°C-ig emelkedhet a hőmérséklet. Hősünknek tehát ilyen barátságtalan körülményekkel kell megküzdeni, miközben nemcsak életben kell maradnia, hogy megmentői elvihessék, hanem rövid idő alatt meg is kell tennie 3200 kilométert, ami még normál körülmények között is súrolja a lehetetlenség határát.

A Marson értelemszerűen napelemek biztosítják a filmbéli energiát, és így van, így lesz ez a valóságban is. Azzal persze számolni kell, hogy a Mars meszszebb van a Naptól, mint a Föld, ezért rosszabb a napelemek hatásfoka – ahogyan valóság a cseppfolyós hidrogénből előállítható metán és a szén-dioxidból kivont oxigén technikája is. Marknak élelmet kell előállítania, hogy életben maradjon. A marsi talajt ismerve valószínűleg működhetne ez is. A film egyik ikonikus jelenete, amikor a főszereplő egy speciális ragasztószalaggal foltozza be a sisakján keletkező lyukat, talán ez a pillanat volt az, ami a tudományos igényességre valamit is adó nézők körében a legnagyobb felhördülést váltotta ki, pedig Kovács József szerint ez a módszer az apró felület miatt nagyon is működhet.

Amikor a filmben az ajtóval teszi ugyanazt, az már valóban nem menne. Voltak, akik megpróbálták kiszámolni, a valóságban mennyibe kerülne kimenteni Markot, ha valóban a Marson ragadna. Ötszázmilliárd dollár jött ki, de az előadó szerint alaposan alulbecsülték a költségeket. Az űrutazás ugyanis drága mulatság, egy kilogramm hasznos teher űrbe juttatása 10 ezer dollár. A filmbéli expedíció 2035-ben indul, mai tudásunk szerint 13 év múlva hasonló küldetéseket az ember még nem lesz képes végrehajtani, 2050 valószínűbb dátum arra, hogy ember lépjen a Marsra.

Az égbolt nem a határ címmel 24 ingyenes előadásból álló csillagászati és űrtudományi szabadegyetem hétfőnként lesz a moziban. A tavaszi és az őszi szemeszterben is 12-12 előadással várják az érdeklődőket (bővebb információ: egbolt.gothard.hu). Legközelebb, március 7-én az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium vezetője, Szabó M. Gyula mesél a világ eredetéről és végéről.