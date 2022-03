A falubuszunknak teljes a kihasználtsága – ezt hangsúlyozta Paksiné Kecze Tünde, a település polgármestere az ünnepélyes átadón. Időseket szállítanak vele orvoshoz, gyógyszerellátást biztosít, hordják az ebédet, és naponta háromszor fordul, és viszi a gyerekeket át az egyházasrádóci oktatási intézménybe. Cseréje indokolt volt, hiszen az előző gépkocsi közel 160 ezer kilométert futott már. A lecserélt, de még működőképes járművet egy délvidéki iskolának ajánlották fel használatra.

A település vezetője arról is beszélt, hogy folyamatos a községben a gyarapodás: több útfelújítás, a művelődési ház korszerűsítése, és a könyvtár felújítása is szerepelt felsorolásában. – A Magyar falu program célja, hogy a falvak városhoz képest meglévő hátrányait csökkentse, az előnyeit pedig felerősítse – ezt már V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője mondta, hozzátéve: Nemesrempehollóson jól látható a fejlődés, főleg a programnak köszönhetően. Kitért rá, hogy mi a vasárnapi választások tétje. Összehasonlította a korábbi ellenzéki kormányzást a mostanival: az államreform-bizottság tagja annak idején azt mondta, hogy a falu középkori hagyomány, felesleges megmenteni, sőt a 300 lélekszám alatti falvakat életképtelennek nevezték. Ezzel szemben a jelenlegi kormány álláspontja az: a Magyar falu program támogatásainak, valamint a falusi csok-nak is köszönhetően a falvak felértékelődtek, a kistelepüléseken nő a népesség.